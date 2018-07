Latin Grammy anuncia su lista anual de 44 galardonados con becas de música

Miami, 19 jul (EFE).- La Fundación Cultural Latin Grammy anunció hoy la lista de las 44 nuevas jóvenes promesas de la música -de ellas dos españoles- galardonadas con becas en prestigiosas universidades y centros de composición del hemisferio, informó hoy esta institución.

Los 44 nuevos talentos proceden de países como Venezuela, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, España, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, además de un galardonado de Reino Unido y otro de Indonesia.

"La generosidad de nuestros benefactores, artistas y patrocinadores ha sido clave para hacer realidad cientos de sueños cada año", indicó en un comunicado Manolo Díaz, vicepresidente de la Fundación.

El percusionista colombiano Ricardo Matute, el bajista mexicano Froylan Saúl Ojeda y la vocalista puertorriqueña Gilmarie Villanueva recibieron la beca Gifted Tuition Scholarship valorada en 100.000 dólares cada una.

La beca de Villanueva, cuya familia se vio "muy afectada" por el paso devastador del huracán María por Puerto Rico, fue patrocinada por la filántropo y empresaria argentina Bettina Bulgheroni.

El resto de los seleccionados recibirán el Tuition Assistance Scholarship (10.000 dólares a cada estudiante), que permitirá a estos "talentosos estudiantes de música con gran pasión por la composición musical asistir a algunas de las más prestigiosas universidades del mundo".

Entre ellos hay dos españoles: Carlos Pascual Cipelletti, que ha obtenido una beca de piano para la Alfonso X El Sabio, y Markell Badallo, que estudiará percusión en el Berklee College of Music.

Y un costarricense, Luis Gabriel Martínez Matarrita, irá también a la Alfonso X El Sabio, en guitarra.

Otras de las universidades a las que irán los galardonados son , The New School, la Faculdade de Música Souza Lima, The City College of New York, la Universidad Estatal de Colorado, la New School of Jazz, la Pontificia Javeriana de Bogotá o el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Hasta el momento, la Fundación Latin Grammy ha entregado 156 becas con un valor total de 3,4 millones de dólares para asistir financieramente a estudiantes con dificultades económicas.

En 2018, las becas alcanzarán los 900.000 dólares.

En junio pasado, la Fundación entregó su beca Carlos Vives para nuevos talentos a la joven promesa de la música de Colombia Nicolle Horbath, para que estudie composición en la prestigiosa universidad musical de Berklee.