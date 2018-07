"Juanín" García no pone fecha de caducidad a su larga trayectoria

León, 19 jul (EFE).- El extremo leonés del Abanca Ademar Juan García Lorenzana "Juanín" sigue sin querer poner "fecha de caducidad" a su trayectoria para continuar ampliando su leyenda de más de dos décadas en la elite del balonmano nacional e internacional que le han coronado como el máximo goleador en la historia de la selección española y la Liga Asobal.

"A mí el club no me ha dicho nada con respecto al futuro y desde luego yo no me pongo fecha de caducidad a si ésta puede ser mi última temporada en activo", recalca el jugador que iniciará la próxima campaña con 41 años.

"Todo va a depender de cómo transcurran las cosas, porque pueden suceder situaciones inesperadas por eso nunca me ha gustado pronosticar cuándo puedo decir adiós al balonmano", señala.

En todo caso, es consciente que este año será, si cabe, más complicado disfrutar de minutos en su propio equipo, el Ademar, al compartir posición con otros dos leoneses, el campeón del mundo júnior Jaime Fernández y José Mario Carrillo, que vuelve tras dos temporadas en el Oporto portugués.

"Mi decisión sobre la continuidad no dependía de los jugadores que hubiera en la posición porque esta situación ya la había vivido en el Barcelona -con el exademarista Martin Stranovsky y Aitor Ariño- porque los jugadores no tomamos este tipo de decisiones y solo tenemos que preocuparnos de rendir al máximo", afirma.

Su función como jugador seguirá compaginándola con la de técnico en las categorías inferiores, donde desconoce cuál será la próxima campaña su nuevo cometido después de haber conducido al equipo cadete al tercer puesto en el campeonato de España.

"Juanín" García iniciará la cuarta temporada consecutiva en su segunda etapa en León que califica como "muy regular, similar en su desarrollo al equipo, logrando cosas importantes como un tercer puesto y dos subcampeonatos, algo que no es sencillo dada la igualdad del campeonato".

Precisamente, de cara a la próxima Liga Asobal pronostica que se sumarán más candidatos a la lucha por ser la alternativa al dominador Barcelona Lassa "porque todos los equipos se están reforzando muy bien y, por ejemplo, Puente Genil puede ser otro de los equipos con aspiraciones".

En cuanto a los objetivos que debe perseguir el Abanca Ademar no tiene duda de que "la liga es prioritaria, pero sin renunciar a nada en las competiciones cortas o en Liga de Campeones", porque a pesar de los cambios en la plantilla leonesa cree que su principal baza es "la continuidad de un amplio bloque por lo que, si los nuevos se acoplan rápido, Ademar seguirá siendo competitivo".