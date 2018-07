Hülkenberg: "Sería una lástima perder el Gran Premio de Alemania"

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El alemán Nico Hülkenberg (Renault) aseguró este jueves que para los aficionados sería "una lástima perder el Gran Premio de Alemania" de Fórmula Uno.

"Teniendo en cuenta la pasión que tenemos aquí sería una lástima perderlo porque Alemania tiene una gran historia en el automovilismo y, particularmente, en la Fórmula Uno. Llevamos aquí mucho tiempo", remarcó este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

Hülkenberg consideró que en la continuidad de esta cita "entran en juego los aspectos comerciales", pero defendió su permanencia en el calendario del Mundial.

"Para mí este circuito tiene muchos recuerdos. He corrido en la Fórmula BMW, en la Fórmula 3 y en la Fórmula Uno siempre he tenido buenos resultados. Me gusta el lugar, me gusta la zona y me gustaría que se siguiese celebrando este Gran Premio", comentó.

A la carrera de este fin de semana, Renault presentará algunas mejoras. En ese sentido, Hülkenberg mostró su confianza en que estas actualizaciones le permitirán ser "más competitivo".

"Hemos desarrollado piezas nuevas, pequeñas cosas aquí y allá. Si ves la diferencia con los de arriba, todavía es demasiado grande y es difícil alcanzarles, pero queremos ser más rápidos. Este fin de semana tenemos cosas nuevas que tengo ganas de probar", indicó.

Compañero de equipo del español Carlos Sainz, el piloto germano señaló que "todo el mundo en Renault está empujando para que el coche sea más competitivo y para incrementar la ventaja con la clase media".

"Creo que en Renault tenemos un equilibrio y si hemos tenido algunos problemas es porque nuestro coche tira mucho de los neumáticos y pagamos un precio, el de la degradación", analizó.