Emre Mor: "Me quedo en el Celta, no voy a salir"

Vigo, 19 jul (EFE).- El internacional turco Emre Mor descartó que esté pensando abandonar el Celta de Vigo, y apuntó que en esta segunda temporada en Balaídos espera demostrar todo su potencial después de un año en el que apenas disputó 651 minutos en la Liga Santander.

"Hay muchos rumores sobre mi futuro pero yo lo tengo claro. Me quedo en el Celta, no voy a salir. El club está contento conmigo y yo con ellos, me gusta el nuevo entrenador, así que no veo ningún motivo para irme a otro club", declaró a Efe el centrocampista.

El turco llegó a Balaídos el pasado verano procedente del Borussia Dortmund a cambio de unos 13 millones. Fue el fichaje estrella de la dirección deportiva para el proyecto de Juan Carlos Unzué, con el que nunca llegó a congeniar.

El técnico navarro apartó dos veces al futbolista del resto de la plantilla por indisciplina, la última de manera indefinida a falta de tres jornadas para el final del curso liguero 2017-18.

"El año pasado no fue bueno para mí, no tenía la confianza del entrenador y eso tampoco me ayudó. Pero eso creo que ha cambiado. Hablé con el nuevo míster -Antonio Mohamed- cuando fichó y me dijo que cree en mí, que quiere que sea un jugador importante", explicó Emre Mor, quien reconoció que la pretemporada está siendo "muy exigente" a nivel físico.