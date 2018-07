Decenas de miles de sursudaneses necesitan ayuda inmediata, según Cruz Roja

El Cairo, 19 jul (EFE).- Decenas de miles de sursudaneses que han huido de sus casas como consecuencia de la guerra civil que sufre el país desde 2013 necesitan ayuda humanitaria "desesperadamente", aseguró hoy, en un comunicado, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

"He visto que hay importantes necesidades humanitarias no satisfechas entre la gente que abandonó sus casas", aseguró el secretario general de FICR, Elhadj As Sy, que visitó campamentos de refugiados en el Estado sudanés de Nilo Blanco, fronterizo con Sudán del Sur.

En esta zona, residen unas 150.000 personas que han huido del conflicto, según la Federación Internacional de Cruz Roja.

El responsable insistió que tanto los refugiados como las comunidades de acogida "necesitan desesperadamente protección, ayuda y apoyo".

Más de 2.400.000 sursudaneses se han visto forzados a abandonar el país por la guerra que asuela el país. De ellos, en torno a 760.000 reside en Sudán, según FICR.

Sy, que se encuentra de viaje en Sudán, visitó varios campamentos de refugiados levantados en el Estado del Nilo Blanco.

"Insto a la comunidad internacional a apoyar nuestros esfuerzos de respuesta en Sudán", dijo, por su parte, el secretario general de la Luna Roja sudanesa, Jafar Abdullah, también citado en el comunicado.

Según Cruz Roja, solo se ha recibido el tres por ciento de la ayuda necesaria para cubrir las necesidades de los refugiados, que se calcula en unos 3.500.000 euros.