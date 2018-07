CCOO lanza la Agencia del Trabajo Decente contra el empleo precario en verano

Madrid, 19 jul (EFECOM).- CCOO ha puesto en marcha la Agencia del Trabajo Decente, una página web para luchar contra el empleo precario en verano que facilita información sobre convenios colectivos y que permite contactar con el sindicato para interesarse por sus derechos.

En el marco de su campaña "Summer War" y bajo el lema "Si tú no descansas en verano, CCOO tampoco", el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha presentado hoy en rueda de prensa esta iniciativa frente a la baja calidad del empleo en España, "un problema de índole mayor" junto con la elevada tasa de paro, según ha dicho.

"No debemos asumir que es mejor un empleo precario que estar en el paro. No es esa la cuestión. El empleo tiene que cumplir con unos determinados estándares de calidad, porque si no, no será empleo será otra cosa", ha insistido Sordo.

En la presentación también han estado presentes colectivos afectados por la situación de precariedad del empleo en verano, como trabajadoras de la limpieza en colegios e institutos o monitoras de comedor, fijas discontinuas a las que mandan al paro durante los meses de verano.

Como responsable de los trabajadores de la limpieza, Natalia Higuera ha destacado la extrema tasa de parcialidad de su sector, en torno al 50-60 %, en el que además son habituales las reducciones de jornadas y la congelación de salarios.