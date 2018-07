Berizzo: "El VAR me sugiere justicia"

Amorebieta , 19 jul .- Eduardo Berizzo, entrenador del Athletic Club, aseguró que la aplicación de la ayuda del videoarbitraje (VAR) le "sugiere justicia", aunque en su opinión "no se puede cortar tanto el ritmo de los partidos porque los empeora".

"Me gusta la idea de repasar fallos, pero a veces la implementación la discuto. No se puede cortar tanto el ritmo del partido porque lo empeora. Me gusta la idea de que se cobre lo que se existe, pero tendrán que usarlo para definir la intencionalidad de la jugada, no solo lo que ven", explicó Berizzo.

El técnico argentino ofreció su visión sobre el sistema después del amistoso entre el Athletic y el Amorebieta, el primero disputado en un campo vasco en el que el VAR ha estado a disposición del árbitro.

En esta ocasión, sin embargo, el colegiado navarro Prieto Iglesias no tuvo necesidad de recurrir al vídeo para aclarar jugadas del partido.