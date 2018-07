Ángel David Rodríguez: "Voy a por el undécimo"

Barcelona, 19 jul (EFE).- El atleta Ángel David Rodríguez (FC Barcelona) anunció que este fin de semana, en Getafe, irá "a por el undécimo" título de campeón de España de los 100 metros, una prueba a la que, según dice, llega bien preparado.

Tras proclamarse cinco veces seguidas campeón de España (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), el atleta azulgrana busca, a sus 38 años, revalidar un título que se le escapa desde el 2015.

"En Getafe el objetivo, sin duda, es el título. Llego bien, mejorando poco, día tras día. Tuve que parar alguna semana por trabajo, pero creo que estoy en un gran momento", afirmó Rodríguez en una entrevista a la web del club catalán.

A sus 38 años aun no piensa en la retirada: "Voy escogiendo más las pruebas en las que participo y me cuido más, pero la ilusión no la he perdido nunca. El límite lo pondré cuando deje de divertirme. De momento me veo competitivo. De hecho, en alguna ocasión me han hablado de Tokio 2020 y, si hay que ir de reserva, iré".

Tras el Campeonato de España, vendrá el Europeo de Berlín, donde se ha marcado como objetivo "luchar por entrar en las semis" y, a partir de ahí, soñar con una posible final. "Con el 4x100 debemos estar en la final, sí o sí", apostilló Ángel David Rodríguez.