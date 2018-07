Ximo Miralles: "Estoy ilusionado con esta oportunidad que se presenta"

Alcorcón , 18 jul .- El castellonense Ximo Miralles, que ha llegado al Alcorcón procedente del Villarreal, declaró que se encuentra "muy ilusionado" con la "oportunidad" que se le presenta de jugar en Segunda con el equipo madrileño.

Ximo Miralles, de 22 años, ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional desde pequeño en el Villarreal, club en el que ha estado trece temporadas en diferentes categorías intercalando un paso de año y medio por el fútbol universitario de Estados Unidos en el Clemson University.

En enero de este 2018 regresó a España para finalizar la pasada campaña en el tercer equipo del conjunto castellonense, en Tercera División.

"Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad y este proyecto que se me presenta. El recibimiento del club y de los compañeros ha sido fantástico y vengo a aprender todo lo que pueda de los magníficos profesionales de este vestuario", confesó Miralles.

Por el puesto bajo palos Ximo tendrá que competir con Casto Espinosa y Dani Jiménez.

"Quiero estar lo mejor preparado posible si me llega la oportunidad de jugar. En Casto me he fijado toda la vida porque tiene una experiencia brutal al máximo nivel y se nota en sus comentarios. Dani también tiene experiencia en la categoría y a mi solo me queda aprender", apuntó.

"En ellos y en otros veo en el vestuario gente en la que me he fijado muchos años. Por eso quiero disfrutar la pretemporada y coger las oportunidades que pueda", señaló Miralles, que apenas lleva unos días en la dinámica de trabajo del equipo.

"Estoy muy feliz de estar con un grupo de gente como la que hay en el Alcorcón. El club lleva muchos años haciendo las cosas bien y tiene que haber una razón. A mi solo me queda estar lo más preparado posible y afrontar el reto", concluyó.