Los profesionales serán "un plus" en los Mundiales de Barcelona, dice FEP

Madrid, 18 jul (EFE).- Julián García Angulo, presidente de la Federación Española de Pelota (FEP), considera que la incorporación de los jugadores profesionales por primera vez al Mundial, en la edición que se disputará en octubre en Barcelona, será "un plus" que favorecerá "el cambio sustancial" que debe vivir este deporte.

"La pelota tiene que vivir un cambio sustancial. Hay que regular el sector para que el pelotari sea un deportista profesional, no solo un deportista de empresa", señaló García Angulo a Efe al comentar la próxima cita mundialista.

"En cesta punta habrá gente que ha estado jugando en México o Estados Unidos de manera profesional. Esto nos va a dar un plus de calidad. No ha habido acuerdo para hacer lo mismo en mano, porque los equipos de las empresas son muy fuertes y no quieren saber nada de las federaciones. Pero nosotros no queremos manejar nada, solo contar con los mejores jugadores como deportistas profesionales", explicó el también secretario general de la Federación Internacional y vicepresidente primero de la Asociación del Deporte Español (ADESP).

El Mundial de Barcelona se disputará en el frontón de Vall d'Hebron, el mismo que se empleó cuando la pelota fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.

"Se ha hecho una reforma integral: lonas, paredes, chapas, marcadores", detalló. "Esto permitirá disputar todo el Mundial en una misma sede, salvo por el uso de dos frontones complementarios durante tres días".

En la cita participarán 14 países, más de 300 jugadores. Las modalidades en disputa serán trinquete y frontón de 30, de 36 y de 54 m.

De los seis mundiales disputados en España, el de Barcelona será el primero fuera del País Vasco o Navarra.

"Teníamos que aprovechar la tradición de Cataluña en pelota. Siempre ha habido frontones importantes, han tenido campeones como Carmelo Ezpeleta. Es un premio", dijo García Angulo.

La competición tendrá alrededor de 1,2 millones de euros de presupuesto, para cinco días de competición.

El equipo español, el mejor por ránking histórico, "va a ir a ganar", pese al cambio generacional de las últimas temporadas.

Respecto a las posibilidades de su deporte de volver a ser olímpico alguna vez, el presidente admitió que "con la pelota clásica en estos momentos sería inviable".

"El COI va por una línea completamente distinta", dijo.

Por ello, añadió, la federación internacional va a presentar al organismo olímpico sus planes para desarrollar el frontball, una disciplina nueva que solo precisa un muro de 7,5 m de ancho.

"Hay que devolver la pelota a la calle, recuperar espacio en las ciudades", indicó García Angulo, que destacó que trabajan con grafiteros para decorar los muros y con programadores de videojuegos para encontrar un simulador.

El Mundial de pelota se disputará del 14 al 20 de octubre.