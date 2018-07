Presidente sursudanés cesa a ministro de Exteriores que abandonó Yuba en 2017

Yuba, 18 jul (EFE).- El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha cesado hoy al ministro de Exteriores y Cooperación Internacional, Deng Alor, que abandonó la capital Yuba en febrero 2017 tras denunciar que estaba siendo marginado por el mandatario.

Según un decreto presidencial difundido esta mañana por la radio oficial, que no menciona los motivos del cese de Alor, Kiir ha nombrado en su lugar al principal negociador del Gobierno con la oposición, Nyial Deng Nyial, del partido gubernamental.

Alor, miembro del grupo opositor conocido como los "antiguos presos políticos de Sudán del Sur", fue nombrado ministro de Exteriores en virtud del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y la oposición en agosto de 2015.

Alor abandonó Yuba en febrero de 2017 en dirección a la capital etíope, Adis Abeba, tras denunciar que estaba siendo marginado, así como la lentitud con la que se estaba aplicando el acuerdo de paz.

Actualmente, Alor participa en las negociaciones de paz que se desarrollan en la capital sudanesa, Jartum, en representación del grupo de los expresos políticos, una de las tres facciones del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS) que gobierna desde la independencia de este país de Sudán en julio de 2011.

Según el texto del acuerdo de paz, el presidente de la República no debe contar con la aprobación del grupo de presos políticos para prescindir del ministro de Exteriores, y no puede designar a ninguna persona que este grupo no presente como candidato.

Este grupo opositor también ocupa la cartera de Transporte, de acuerdo al pacto alcanzado en 2015.

Sudán del Sur se independizó de su vecino Sudán después de la celebración de un referéndum en 2011. Sin embargo, desde diciembre de 2013 está sumido en una guerra entre las fuerzas gubernamentales y la oposición liderada por Riek Machar, que adoptó tintes étnicos.