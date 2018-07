Cat Power presentará nuevo disco en Barcelona y Madrid el próximo noviembre

Barcelona, 18 jul (EFE).- La estadounidense Chan Marshall, más conocida como Cat Power, actuará los próximos días 1 y 2 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro la gira de presentación de su nuevo álbum "Wanderer", según ha informado hoy Doctor Music.

Las entradas para el concierto de Barcelona, que formará parte del ciclo Cruïlla de Tardor, se podrán adquirir a partir de mañana y las del recital de Madrid a partir del 20 de julio.

Cat Power es uno de los referentes del 'indie' estadounidense, con más de veinte años de carrera como cantante, compositora y productora.

Chan Marshall inició su andadura en 1994 cuando la descubrieron Steve Shelley de Sonic Youth y Tim Foljahn de Two Dollar Guitar, con quien grabó sus primeros dos álbumes.

En 2003 resurgió tras un breve descanso con "You Are Free", un álbum que contó con las colaboraciones de Dave Grohl y Eddie Vedder y que precedió a "The Greatest" (2006), "Jukebox" (2008) y "Sun" (2012).

Ahora, con vistas a su nueva gira, la artista ha anunciado un nuevo lanzamiento discográfico que llegará en octubre y que está producido íntegramente por Marshall.

"Wanderer" incluye apariciones de viejos amigos y compatriotas, así como la voz de su amiga y reciente compañera de gira, Lana Del Rey.