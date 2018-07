Mosquera: "Hemos descendido, ahora mismo somos jugadores de Segunda"

A Coruña, 18 jul (EFE).- Pedro Mosquera, centrocampista del Deportivo, ha asegurado este miércoles que con el descenso a LaLiga 1/2/3 los futbolistas también perdieron la categoría y son "jugadores de Segunda".

"Nunca había descendido, pero cuando estuve en el Getafe no contaba con minutos y me fui a Segunda B con el Castilla. No tengo problema, he jugado en Tercera, Segunda B y Segunda, no es nuevo para mí. Hay que ser humildes, hemos descendido a Segunda División y ahora mismo somos jugadores de Segunda", comentó en rueda de prensa.

El centrocampista se mostró "muy ilusionado" con el nuevo proyecto que ha puesto en marcha el Deportivo para afrontar una "Liga muy larga" en la que los jugadores tienen que "estar muy bien" durante todo el curso.

Los blanquiazules parten como uno de los favoritos para ascender, tal y como reconoció el jugador coruñés.

"Somos el Deportivo, un gran club. Todos sabemos el escudo que llevamos pero eso no tiene que estar reñido con tener humildad. Es una liga muy complicada, hay muchos clubes con el mismo objetivo. Hay que ser ambiciosos pero humildes e ir paso a paso y cumpliendo objetivos parciales", expuso.

Respecto a su futuro, indicó que "la intención es continuar" en el equipo porque el club "quiere" que siga y él considera que es "un buen proyecto".

"Quiero ir de la mano del club", añadió el futbolista, quien aseguró que está "implicado al cien por cien" y se quedará en la plantilla salvo que surja una oferta que el club vea "buena".

Además, precisó que él no tiene por contrato la cláusula de salir cedido de manera gratuita, algo que con lo que sí cuentan otros jugadores tras el descenso.

Respecto al equipo de la temporada pasada, defendió que "en el vestuario había buen ambiente pero los resultados no se dieron y fue lo que pasó".