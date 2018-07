El juez archiva la investigación al comisario Salamanca por recibir regalos

Madrid, 18 jul (EFE).- El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, ha acordado hoy el archivo de la pieza en la que investigaba al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, a su mujer y a su hijo por recibir supuestos regalos y dádivas a cambio de introducir ciudadanos guineanos de forma ilegal.

De Egea ha adoptado esta decisión de oficio en un auto en el que considera que no hay indicios que prueben que Carlos Salamanca, en libertad desde marzo tras ser detenido en noviembre, y su familia formaran una organización criminal para estos fines con el comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre por esta causa, dividida en varias piezas.

Tampoco ve el juez indicios de delito contra los ciudadanos extranjeros por haberles supuestamente facilitado la entrada en España, ni un delito de cohecho por los regalos y dádivas que se sospecha percibió de ellos, entre los que destacan empresarios vinculados con la petrolera guineana Gepetrol, hechos que fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en una querella.

Según el juez, no existen indicios de estos delitos porque "no consta la identidad de ninguno de esos ciudadanos extranjeros que pudieran haber puesto de manifiesto tales hechos, no existiendo tampoco prueba documental sobre la expedición de visados en frontera a aquellos sin el cumplimiento de los protocolos reglamentarios".

La imputación de estos delitos, dice el auto, "solo tiene una leve cimentación" en las declaraciones de otro investigado en esta pieza, Francisco M., quien, a juicio de De Egea, incurrió en "importantes contradicciones" en sus comparecencias, denunció dádivas que no se han probado y no aportó los nombres de los guineanos ni ningún documento.

Esta declaración, insiste el juez, es el único indicio contra Salamanca y no puede usarse como prueba de cargo contra él porque no cumple con los requisitos mínimos, ya que en las dos comparecencias que hizo incurrió en esas contradicciones.

El juez otorga "el mismo valor probatorio" a las declaraciones de Salamanca, quien se defendió de las acusaciones justificando las dádivas y regalos con el hombre que le incriminó en que les unía una amistad, pero en ningún momento por "favores fronterizos".

Además, afirma que Salamanca relató "muy pormenorizadamente el procedimiento de la concesión de visados junto con su protocolo", unos trámites que, según dijo al juez, son "muy reglados" y de los que la autorización final correspondía a su superior el comisario general.

Por todo ello, concluye que no hay indicios de que los regalos y dádivas entregados a Salamanca "lo fueran en consideración a su función policial" o para cometer una irregularidad.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, el magistrado lo descarta porque no se acreditan indicios racionales ni objetivos en la actuación de los investigados "para generar, ocultar y blanquear activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero, así como los elementos de una organización empleados para manejar una estructura societaria".

No queda demostrado para De Egea que Salamanca "permitiera el circuito económico ilegal español de introducción en territorio nacional de fondos desconocidos de Guinea Ecuatorial, debido a que en ningún momento se ha identificado a persona extranjera" que los portara y que "por el puesto fronterizo de responsabilidad del investigado Sr.Salamanca, los hiciera entrar" en España.

Recuerda que el otro investigado que le incriminó, Francisco M., lo que dijo fue "en suposiciones, pero desconociendo lo que podían sus clientes hacer entrar o salir de España".

Por todo ello, el juez no ve indicios de la participación de Salamanca y su familia "en las pautas de actuación con instrumentos y herramientas empleados para generar, ocultar y blanquear activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero, así como los elementos de una organización empleados para manejar una estructura societaria".

Salamanca, responsable de la Comisaría de Barajas de 2006 a 2015, estuvo imputado, aunque esa investigación se archivó, en la denominada Operación Emperador, en la que varios policías fueron juzgados y absueltos por dar información a la red china de blanqueo de dinero liderada por Gao Ping.

En el marco del caso Villarejo, la semana pasada fue detenido el también comisario Enrique García Castaño, El Gordo, tras la filtración de una conversación de Villarejo y la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el patrimonio del exjefe del Estado.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió su ingreso en prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, De Egea acordó dejarle en libertad sin fianza y con medidas cautelares:comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España sin autorización judicial.