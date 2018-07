Jesús Herrada: "He cogido la escapada, pero no ha podido ser"

La Rosiere , 18 jul .- El español Jesús Herrada (Cofidis) fue uno de los protagonistas de la undécima etapa del Tour 2018 al meterse en la escapada que se formó al comienzo, pero no tuvo fuerzas para pelear por el triunfo.

"En la etapa del martes en Le Grand Bornand no pude coger la escapada y lo he vuelto a intentar y lo he conseguido, pero no ha podido ser", comentó.

"Hoy era el primer final en alto serio de este Tour para los hombres de la clasificación general y cuando han acelerado poco se podía hacer", destacó el manchego.

Sobre el momento en el que el navarro Mikel Nieve (Mitchelton Scott) aceleró para intentar conquistar la etapa, apuntó que se limitó a marcar su ritmo porque "el cuerpo ya iba al límite".

En la escapada pedaleó junto a su compañero de equipo Dani Navarro, con el que hubo "un buen entendimiento y cada uno tiraba en el terreno en el que mejor se encontraba".