Jenna Ortega, la joven actriz de 15 años que replicó a Melania Trump

Los Ángeles , 18 jul .- Jenna Ortega tiene 15 años, es uno de los mayores talentos jóvenes de Hollywood y recientemente causó sensación cuando apostó por una chaqueta con un mensaje opuesto al que lució la primera dama de EE.UU., Melania Trump, durante su visita a un albergue para niños inmigrantes en Texas.

La chaqueta que Melania Trump escogió para su viaje del pasado 21 de junio llevaba impresas las palabras: "Realmente no me importa. ¿Y a ti?", que provocaron gran indignación a pesar de que el presidente del país, Donald Trump, dijo después que el mensaje iba dirigido a los medios de comunicación.

Ortega, un día después, acudió a la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards con una chaqueta que ponía: "A mí me importa y a ti te debería importar también".

"Sentí que era algo necesario por respeto a esas pobres familias, por el dolor de esos padres y niños separados. Es algo que me rompe el corazón. Es terrible que pase en este país. El mensaje de la primera dama fue vergonzoso, estuvo fuera de lugar y fue una total falta de respeto", dijo Ortega en una entrevista con Efe.

"Quería que mis fans supieran que me importan las cosas que nos afectan y que siempre haré lo posible por mostrar mi rechazo a situaciones así. Debemos alzar la voz contra las injusticias y no tener miedo a expresarnos. No es ni siquiera algo político. Es una simple cuestión de humanidad. Eso está mal y hay que decirlo", declaró.

La actriz, que dio sus primeros pasos en Hollywood en producciones como "Iron Man 3" o "Insidious: Capítulo 2", considera que su discurso no cambiará cuando sea adulta y seguirá sin tener miedo de las reacciones de sus admiradores.

"No creo que me vuelva más tímida. Siempre habrá gente que muestre su desprecio hacia lo que haces o dices, y gente que te apoyará en el camino, pero tengo una plataforma grande y quiero emplearla de forma positiva", señaló Ortega, con casi cuatro millones de seguidores en Instagram.

"Quiero animar a la gente a cambiar las cosas", agregó.

La pasión de Ortega siempre fue actuar. Lo tuvo claro desde los seis años, cuando se lo dijo a sus padres por primera vez. Dos años y medio después, fue descubierta por un agente a través de Facebook gracias a un vídeo publicado por su madre.

"Mi madre estaba asustada porque había escuchado muchas historias de terror con casos de niños artistas. La verdad es que al principio ella dudaba de que esta fuera mi vocación, pero hablamos mucho acerca de las cosas que iba a tener que sacrificar. Y siempre le contestaba: '¡Solo quiero actuar"!, rememoró.

Sus padres, de origen mexicano y puertorriqueño, la apoyaron en todo momento y llegaron más oportunidades como "Jane the Virgin" o "Elena de Ávalor", del Disney Channel, donde puso voz a la princesa Isabel.

"Mis raíces son muy importantes para mí y me siento muy orgullosas de ellas", sostuvo Ortega. "Es fundamental no esconder de dónde provengo y que lo vean más latinos", añadió.

Ortega se despide el próximo lunes de la serie "Entre hermanos", también de Disney Channel, después de tres temporadas en antena.

En la serie interpreta a Harley Diaz, una joven prodigio en el campo de la ingeniería. En el último capítulo disfrutará de su fiesta de "Quinceañera" organizada por su amplia familia.

"Me encanta el hecho de que es alguien que acepta sus peculiaridades y no tiene miedo a ser llamada rara por sus gustos. Es un gran ejemplo para los jóvenes. Lanzamos un mensaje en el que apostamos por abrazar la inteligencia y animamos a los jóvenes a experimentar, probar cosas y sentirse orgullosos por ello", señaló.

Ortega quiere ser agente de cambio en la industria. Considera que Hollywood está abriendo más puertas en los últimos tiempos a la diversidad, pero su objetivo es luchar por que la comunidad latina tenga más oportunidades de brillar, y no solo en pequeños papeles.

"Queremos tener peso y necesitamos papeles que nos retraten de forma positiva. Muchas veces nos dan papeles de criadas o narcos y eso me duele porque somos mucho más que eso. Quiero que Hollywood lo muestre. Es hora de ver una superheroína latina, por ejemplo. Y de tener papeles como doctores o abogados. No debería importar nuestra procedencia", manifestó.