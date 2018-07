El escultor español David Rodríguez Caballero hará las medallas del Mundial

Madrid, 18 jul (EFE).- David Rodríguez Caballero, escultor español, realizará las medallas para la Copa del Mundo de baloncesto femenino 2018 que se disputa en Tenerife del 22 al 30 de septiembre.

"Encargarme de la medalla de la Copa del Mundo fue una invitación de la Federación que me pareció difícil de rechazar, porque siempre he valorado el deporte, y más al equipo actual de la Selección Española Femenina, que son mujeres, un ejemplo a seguir, exitosas y unas luchadoras que encarnan muchos valores que me interesan", aseguró David Rodríguez en un comunicado de la FIBA.

El escultor está afincado en Nueva York, representado por 'Marlborough Gallery' y ha obtenido algunos reconocimientos en Europa, América y Asia.

David Rodríguez aceptó diseñar las medallas que se entregarán en la COpa del Mundo de baloncesto femenino para "apoyar a la mujer" y avanza que tendrán un "carácter escultórico" pero sin perder su "funcionalidad".

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), se mostró contento por esta nueva iniciativa para mejorar el Mundial: "Ahora sabemos que nuestro campeonato se va a convertir en un evento inolvidable en el que el soporte de otras artes, como la escultura de David o la música de Marta Soto, nos ayudará a que todo el baloncesto femenino, pero especialmente nuestras campeonas, reciban la atención y el reconocimiento que se han ganado a lo largo de todos estos años", declaró.