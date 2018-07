Benicàssim, en plena ebullición con el FIB

Benicàssim , 18 jul .- Benicàssim se encuentra ya en plena ebullición FIB con miles de jóvenes recorriendo los rincones de la localidad castellonense y poblando las playas del municipio, a la espera de que mañana el recinto del Festival Internacional abra sus puertas a cuatro días de música y ambiente festivo.

La vigesimocuarta edición del FIB se presenta sin nombres especialmente deslumbrantes en sus cabezas de cartel, aunque sí con un atractivo cartel en la parte media y baja, incluso en los nombres cuya tipografía requiere cierto esfuerzo ocular para ser leídos.

La organización espera recibir 40.000 personas entre el 19 y el 22 de julio, una cifra inferior a la del año pasado, en el que los Red Hot Chili Peppers atrajeron a una gran parte de los 170.000 espectadores que acudieron a Benicàssim.

Este año la fuerza de Travis Scott, The Killers, Pet Shop Boys o Liam Gallagher como reclamos para atraer al público no ha sido suficiente para competir con grandes nombres que sí han pisado otros festivales españoles, pese a que alguno ha tenido serios problemas de organización.

Pero el FIB ha conseguido mantener aquello que también hace grande a un festival veterano que cada año aporta sorpresas, actuaciones brillantes en escenarios secundarios y agradables descubrimientos a los asistentes que acuden a la cita musical más interesados por la música que por el puro disfrute hedonista.

Entre esos nombres se encuentran grupos como Wolf Alice, Metronomy, Tommy Cash, Tune Yards, King KHan & The Shrines, Princess Nokia, Caroline Rose, Anna Calvi o los catalanes North State.

En el panorama nacional, mucho más numeroso que en ediciones anteriores, hay grupos como Izal o Dorian, archipresentes en los carteles festivaleros españoles, y otros como Carolina Durante, Joana Serrat, Junio Mackenzie, Polock, Rusos Blancos, The Parrots, Júlia, Zulu Zulu, Tulsa, Perro, La Plata, Cuchillo de Fuego, Los Punsetes, Leyva, Melenas, C. Tangana, Fario o Los Nastys.

Entre todos ellos también otras apuestas seguras de la mitad de la tabla como Belle & Sebastian, Madness, The Kooks, Two Door Cinema Club, Justice, Catfish and the Bottlemen, The Charlatans, Sleaford Mods, The Horrors o Parquet Courts.

Una ensalada musical apta para, casi, todos los gustos y que servirá de banda sonora a las vacaciones de sol y playa de miles de jóvenes llegados del Reino Unido en un gran porcentaje, de otros países europeos y de toda España, público que, según la organización, cada año está más equiparado al foráneo.

El recinto abrirá las puertas el jueves a las 18.30 horas, pero antes miles de jóvenes se habrán instalado ya en sus alojamientos, en gran parte en las zonas de acampada Villacamp y Campfest, donde han ido llegando desde el pasado lunes y donde podrán permanecer hasta el lunes a las 17.00 horas.

Otros han copado los alojamientos turísticos de Benicàssim y también los de las vecinas Castellón y Oropesa, que en este fin de semana de julio registran ocupaciones que rozan el 100 %.

Un gran dispositivo de las fuerzas de seguridad del Estado trabajará para garantizar la seguridad y la Policía Local del municipio sumará esfuerzos para regular el gran número de vehículos y personas que acude a la cita festivalera.

Renfe ha reforzado los servicios de Cercanías y Media Distancia, que se ampliarán hasta con 10.000 plazas adicionales con motivo del festival, y el Departamento de Salud de Castellón ha incrementado el personal de urgencias para hacer frente a un previsible aumento de la demanda de servicios sanitarios.

La Diputación de Castellón ha previsto un dispositivo especial de 127 bomberos y 78 voluntarios de Protección Civil que velarán para que todo transcurra sin incidentes.