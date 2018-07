Las autoridades egipcias retiran el pasaporte a una destacada activista

El Cairo, 18 jul (EFE).- La fuerzas de seguridad de Egipto han retirado el pasaporte a la destacada activista Mahinur al Masri, galardonada con el premio de derechos humanos Ludovic Trarieux, tras regresar a Egipto anteayer de su viaje a Sudáfrica, informó hoy Al Masri en su cuenta de Facebook.

La abogada egipcia contó que a su regreso de Sudáfrica, país donde había viajado invitada a la celebración del centenario de Nelson Mandela: "No solamente me registraron a mí y las maletas y me obligaron a esperar tres horas, sino que además me llevaron a la oficina de la Seguridad del Estado en el aeropuerto de El Cairo".

Agregó que, posteriormente, le pidieron que fuera a la oficina de Seguridad Nacional de Alejandría y le informaron de le retiraban el pasaporte.

Según Al Masri, su nombre había sido incluido en la lista de personas buscadas y afirmó que no era la primera vez que la registraban a la ida y a la vuelta, por estar su nombre en esta lista.

La activista denunció lo ocurrido como una "intimidación sin sentido".

Al Masri fue condenada en mayo de 2015 a un año y tres meses de cárcel por el Tribunal de Apelación de Alejandría, que rebajó otra pena inicial de dos años a la que había sido sentenciada por asaltar una comisaría, atacar a sus funcionarios y provocar un incendio.

La joven estuvo anteriormente cuatro meses en prisión por violar la ley de protestas, por su participación en 2013 en una manifestación en contra de dos policías acusados de matar a golpes al bloguero egipcio Jaled Said en 2010.

En 2014, su labor por la defensa de los derechos humanos le fue reconocida con el galardón Ludovic Trarieux.