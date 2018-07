Alejandro Domínguez: "A mí esto no me gusta, soy sincero"

A Coruña, 18 jul (EFE).- Alejandro Domínguez, seleccionador nacional de hockey sobre patines, lejos de estar satisfecho por liderar su grupo en el Europeo, ha reconocido que no le "gusta" tener que golear a un rival, como le ha pasado este miércoles ante Bélgica (0-22), para superar a Italia en la diferencia de goles general.

"Todo bien no. A mí esto no me gusta, soy sincero. Conseguimos el objetivo pero a mí no me gusta y al equipo tampoco. Teníamos entendido que las directas en caso de empate dirimían el liderato, pero antes del partido nos aclararon que no, que primero el golaveraje y eso nos hizo cambiar el plan", comentó en rueda de prensa.

Afirmó que "en el fondo" debe estudiarse "qué hacer en el hockey para que esto no pase" y matizó que se expresaba "como amante del juego".

"No creo que un partido como este sume aficionados. No puedo hacer una valoración de mi equipo porque no sirve. Lo único que nos vayamos a dormir y preparemos el partido de mañana", dijo en referencia a la cita con Italia, del que advirtió que es "un equipazo" y, en consecuencia, un partido "dificilísimo".

Jordi Adroher coincidió con su técnico al asegurar que "es difícil como jugador enfrentarte a una selección que está en otra realidad y con otros objetivos" y valoró la complejidad del encuentro con Italia, un rival "muy sólido, que compite muy bien".