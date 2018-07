Sánchez abandera "agenda del cambio" que incluye prohibir amnistías fiscales

Madrid, 17 jul (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado hoy ante el pleno del Congreso un programa de gobierno guiado por lo que ha denominado la "agenda del cambio" y que incluye una sucesión de medidas de carácter social y una ley de lucha contra el fraude que prohibirá que haya nuevas amnistías fiscales.

Sánchez, en una intervención de casi hora y media de duración y con críticas a la herencia recibida, ha ido desgranando sus objetivos en los diversos ámbitos de actuación con tres retos principales, el empleo, las pensiones y Cataluña, y con el compromiso de poner "el reloj de la política a la hora de España".

La "agenda del cambio" que ha defendido la ha sustentado en cuatro pilares: consolidación del crecimiento económico y empleo digno, avanzar en igualdad y cohesión social, regenerar la democracia y fortalecer la cohesión territorial, e impulsar la participación de España en el mundo y, en especial, en la construcción europea.

En el desarrollo de esos ejes ha anunciado una serie de medidas para lograr las metas fijadas y, así, ha avanzado la aprobación de un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que haya nuevas amnistías fiscales

Un anuncio realizado tras reconocer la imposibilidad de publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"No podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme; pero sí podemos evitar nuevas amnistías", ha resaltado el jefe de Ejecutivo, cuyo anteproyecto de ley de lucha contra el fraude actualizará también la lista de paraísos fiscales.

En materia fiscal ha garantizado igualmente que se pedirá un mayor esfuerzo a los grandes conglomerados empresariales y que "en ningún caso" el tipo mínimo del impuesto de sociedades será inferior al 15 por ciento.

También en el ámbito económico y social ha anunciado un plan de choque para frenar el paro juvenil y promover el empleo, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios.

Sánchez ha ratificado la nueva senda de déficit público, que sube hasta el 0,3 por ciento el de las comunidades autónomas para el año 2019, dos décimas más de lo previsto inicialmente y que supondrán 2.400 millones de euros adicionales para las autonomías.

Para analizar las nuevas previsiones, el presidente del Gobierno ha anunciado que el jueces se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que al día siguiente sean aprobadas por el Consejo de Ministros.

Sánchez ha instado a todos los grupos a apoyar la actualización de las pensiones conforme a la inflación, un compromiso que ha ratificado, y construir un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema.

Excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada, elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda han sido otras medidas expuestas por Sánchez.

A ellas ha sumado iniciativas de autoconsumo energético, una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, un Plan Nacional de Integración de Clima y nuevas medidas para la innovación tecnológica y su desarrollo.

En relación con la situación en Cataluña ha advertido de que "dialogar no es ceder", sino que se trata de buscar una solución política ante un problema que no tendrá una salida "ni fácil ni rápida".

Sánchez ha reiterado la apuesta del Gobierno por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y ha dejado claro que España "debe tener las calles libres de manadas" insistiendo en que cuando una mujer "dice no, es que no, y si no dice que sí, es que no".

También ha ofrecido diálogo en materia educativa y ha apostado por eliminar los aspectos contrarios al principio de igualdad de oportunidades y de segregación escolar.

Un día después de que el Congreso no aprobara la renovación de la cúpula de RTVE, Sánchez lo ha lamentado y ha pedido el respaldo de los grupos para el nombramiento del administrador único que se propondrá para gestionar la corporación hasta que culmine el proceso de elección de los nuevos consejeros.

Y ha aprovechado para asegurar que su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es "firme" y que se materializará en "muy breve espacio de tiempo".

El presidente del Gobierno ha ratificado asimismo que se reformarán los plazos máximos de instrucción aprobados por el anterior Ejecutivo para evitar el riesgo de impunidad al estimar que han sido "especialmente nocivo" en la tramitación de causas complejas vinculadas a la corrupción.

Con todas las medidas incluidas en la "agenda del cambio" que ha presentado ante el Congreso, Sánchez ha dicho que su Gobierno quiere estar al lado de la sociedad.