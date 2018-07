Rolan: "En este momento no sé qué va a pasar con mi futuro"

A Coruña, 17 jul (EFE).- El uruguayo Diego Rolan, delantero del Deportivo, ha afirmado este martes en su presentación como jugador del conjunto gallego que si se queda en el club será con el objetivo de ascender, si bien no quiso dar una respuesta definitiva sobre su futuro, que sigue en el aire porque "en este momento" no sabe "qué va a pasar" con su futuro.

"Soy un profesional y un jugador ambicioso, buscaré lo mejor para el club y para mí. Si me quedo, el objetivo va a ser ascender", comentó en rueda de prensa.

Rolan, que se mostró "contento" de estar en el Deportivo en A Coruña, una "ciudad encantadora", incidió en que desconoce qué rumbo tomará su carrera.

"En este momento no sé qué va a pasar con mi futuro, es pronto para poder decir eso, pero es cierto que me recibieron muy bien aquí y de momento estoy bien", dijo.

Añadió que, "si llega una oferta, el club se lo planteará" y él "también" y "va a ser una decisión" que tomarán las "dos partes".

Rolan fue fichado por el Deportivo la temporada pasada, pero como tenía las plazas de extracomunitario cubiertas, fue prestado por el Girondins, el club del que procede, al Málaga antes de incorporarse al conjunto coruñés.

"Fue algo complicado, pero como jugador intenté hacer lo mejor en los clubes donde estuve, primero en el Girondins y luego en el Málaga. Hoy me toca estar en el Deportivo y, si me toca defender esta camiseta trataré de dar lo mejor de mi parte, trataré de prepararme para lo que se viene, en el Deportivo o en otro lugar", sostuvo.

Esta pretemporada la inició con el Girondins antes de incorporarse al Deportivo, algo sobre lo que no quiso profundizar.

"No son decisiones que he tomado yo, no soy la persona adecuada para hablar del tema", dijo Rolan, quien aseguró que "en este momento" no tiene una "oferta concreta" y está "a la espera".

A su lado, Carmelo del Pozo, director deportivo del club, reconoció que "lo normal es que un jugador de este nivel que ha tocado casi la selección uruguaya esté en Primera División".

"A partir de ahí cada día que pasa es una pequeña ilusión en que se quede", comentó el responsable del área deportiva, quien afirmó que el club y el jugador van a ir de la mano".

Admitió que "ha habido propuestas pero se han descartado" y comentó que "si hay una oportunidad buena para las dos partes se va a ir para delante.

Del Pozo explicó también por qué el Girondins reclamó su presencia en la pretemporada este mes antes de que se incorporará al Deportivo.

"El jugador estaba firmado, el Girondins entendió que en otros países cuando desciendes no puedes acometer un traspaso como el de Diego y nosotros entendimos que con el equilibrio económico del Deportivo se podía acometer. Es verdad que en otros países no se pueden soportar esas cargas", comentó.

Abundó que "la idea número uno" que maneja el Deportivo es que "se quede en España", en un club de Primera División, y en calidad de cedido, para que pueda conseguir la nacionalidad.

También aseguró Del Pozo que "no hay ningún plazo" para la salida de Rolan en el mercado estival, por lo que está dispuesto a esperar "hasta el 31 de agosto".