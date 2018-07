Rahm, García, Cabrera Bello y Campillo van a la caza de primer Open Británico

(corrige fecha)

Carnoustie 17 jul .- El vizcaíno Jon Rahm, el castellonense Sergio García, el grancanario Rafael Cabrera Bello y el cacereño Jorge Campillo son los cuatro candidatos españoles a conquistar el Abierto de Golf de Gran Bretaña, que se disputa esta semana en Carnoustie, en la costa oriental de Escocia.

"Tengo el cuerpo en buenas condiciones y estoy confiado", dijo a Efe Rahm, después de dos torneos en Francia e Irlanda entre los cinco primeros y una semana de descanso en casa en compañía de su equipo, la familia y las lentejas de su abuela.

El joven golfista de Barrika, que se mantiene en el quinto puesto del ránking mundial, es uno de los candidatos más claros a obtener la jarra de clarete y su primer grande en uno de los recorridos más difíciles dentro de la rotación del Open Británico, donde tendrá que encontrar el equilibrio entre su característico juego agresivo y la búsqueda del "lado seguro".

"Es uno de los campos que más me gustan. Es muy complicado, pero no es injusto", dijo a Efe García, ganador del Masters de 2017 y finalista en el dramático desempate del Open Británico en 2007, la última vez que se jugó en Carnoustie, donde perdió en el último hoyo contra el irlandés Padraig Harrington.

"Once años después, todavía estoy esperando que caiga ese putt", señaló con buen humor el castellonense sobre la bola que no quiso caer en el hoyo y lo dejó segundo. Un recuerdo que ha dejado de acecharle. "Para estar en esa situación hay que hacer muchas cosas buenas y tengo muchos buenos recuerdos de ese torneo", dijo García.

"Las calles están muy duras y rápidas. El área de influencia de los búnkeres es muy amplia. Los greenes son grandes y algunos muy largos", indicó a Efe Cabrera Bello en un análisis de lo que va a deparar esta semana el recorrido de Carnoustie, que los aficionados locales no recuerdan tan seco y duro desde el verano de 1976.

El grancanario llega al tercer grande de la temporada en el puesto 25 del ránking mundial y con los deberes hechos, después de pasar por algunas dificultades con el putt. "He sufrido mucho en los greenes, pero estos días he practicado y he encontrado lo que puede ser la clave", dijo animado Cabrera Bello, que sigue confiando en su precisión desde el tee de salida.

"La precaución puede ser peligrosa y la agresividad también. Hay que evitar los búnkeres y encontrar el punto intermedio", pronosticó a Efe Campillo, que se ha colado entre los 70 primeros del ránking mundial y va a disputar sus primeros dos grandes este año (Open Británico y Campeonato de la PGA).

El guipuzcoano Adrián Otaegui también se ha clasificado para el Campeonato de la PGA y ha llegado a Carnoustie como primero en la lista de suplentes. Si alguno de los competidores se retira antes de la tarde del jueves, Otaegui participaría en su primer grande y aumentarían las posibilidades de que un español revalide las victorias del difunto Severiano Ballesteros en los Abiertos Británicos de 1979, 1984 y 1988.