Izagirre: "Me he quedado con la miel en los labios"

Le Grand Bornand , 17 jul .- El español Ion Izagirre (Bahrain Merida), segundo en la décima etapa que ha finalizado en Le Grand Bornand, ha lamentado quedarse "con la miel en los labios" en un día que sabía que iba a ser duro.

"La escapada buena sabíamos que se iba a formar en los dos últimos puertos, pero ha sido una pena aunque hay que dar la enhorabuena a (Julien) Alaphilippe (Quick Step) por su triunfo", ha comentado.

El trabajo del guipuzcoano, que ya ganó la penúltima etapa del Tour en 2016, en esta 105 edición de la carrera gala está orientado a ayudar al italiano Vincenzo Nibali a intentar ganar su segundo maillot amarillo, pero tácticamente en esta primera etapa de alta montaña "había opción de entrar en la escapada y me he filtrado en ella pero no ha sido posible ganar".

"El objetivo del equipo en el Tour es trabajar para Nibali y ayudarle a que esté lo más arriba posible en la clasificación general", ha manifestado el pequeño de los hermanos Izgirre.