Interior adecúa las solicitudes de asilo en los CIE a la normativa vigente

Madrid, 17 jul (EFE).- El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a todos los centros de internamiento de extranjeros (CIE) para adecuar el sistema de registro de las solicitudes de asilo a la normativa vigente, medida exigida desde el Defensor del Pueblo.

Así, a partir de ahora, todas las solicitudes "serán presentadas personalmente, registradas y anotadas en el libro de registro de peticiones, quejas y sugerencias, entregando a cada solicitante un justificante de la solicitud en el que constará fecha y hora de la misma?, en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

En un comunicado, el Defensor del Pueblo ha señalado que las quejas recibidas por la institución mostraban "dificultades" para solicitar protección internacional en los CIE y denunciaban que algunos solicitantes "habían sido expulsados sin que se les facilitase acceso al procedimiento".

Para el organismo, el procedimiento anterior "no cumplía con la normativa vigente e impedía a los internos tener garantías de acceso al sistema de protección internacional", ya que su solicitud no se registraba y no recibían ningún recibo que acreditase su petición.