India sobre Diego Rico: ""Rumores en el mundo del fútbol hay muchísimos"

Leganés , 17 jul .- Txema Indias, secretario técnico del Leganés, no quiso pronunciarse acerca del posible interés de la Real Sociedad en hacerse con los servicios del lateral izquierdo Diego Rico, señalando que "rumores en el mundo del fútbol hay muchísimos".

"Lo bonito de esto es que en el tercer año que vamos a empezar en Primera empieza a haber rumores sobre jugadores nuestros. Eso quiere decir que las cosas no las estamos haciendo tan mal. A partir de ahí, rumores en el mundo del fútbol y en este mercado hay muchísimos. No voy a entrar ni en cifras ni en si ha habido o no interés real. Son cosas del club", indicó.

Indias realizó estas declaraciones durante la presentación del lateral derecho Juanfran Moreno, a la que acudió también la presidenta Victoria Pavón. Allí habló también acerca de la incorporación como cedido del ex futbolista del Deportivo de La Coruña.

"El lateral derecho se nos había quedado un poco huérfano de la temporada pasada a esta. Hemos estado rastreando el mercado y seguimos haciéndolo porque a día de hoy es el único lateral derecho específico que tenemos. Es una situación de mercado que nos apareció y en cuanto tuvimos la oportunidad fuimos a por él", comentó.

"Se ha dilatado un poco en el tiempo y ha querido tener un gesto con su anterior club para poder venir y vestir la camiseta del Leganés", apuntó.

"Es un jugador de Madrid, le conocemos hace muchísimos años de la cantera blanca y es muy fiable ya que en las últimas cinco temporadas, a alto nivel, ha superado los treinta o treinta y cinco partidos por temporada. Ojalá esta cesión no sea solo por una temporada y pueda seguir en el futuro con nosotros", dijo.