Guillén intuye que "premisa" para que Froome dispute Vuelta es ganar el Tour

Granada, 17 jul (EFE).- El director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, dijo este martes que intuye que la premisa para que el inglés Chris Froome participe en la próxima ronda nacional es "que gane el Tour de Francia", y confirmó que, caso de que decida participar, la organización no le va a poner "ningún problema".

Guillén se refirió este martes en Granada a la posible participación de Froome en la próxima Vuelta a España, después de que en los últimos días hayan deslizado esa posibilidad desde el equipo Sky, conjunto con el que el inglés disputa actualmente el Tour.

"Cuando sabíamos que iba a venir lo anunciaba tras el Tour, ahora sabemos que está en duda. Las declaraciones han sido del director de su equipo (Nicolas Portal) y viene a decir que si gana el Tour tendrá que continuar con el reto, por lo que igual la primera premisa para que venga a la Vuelta es que gane el Tour", explicó Guillén.

"No hay en la Vuelta información oficial de ello. La primera prueba es cuando se haga la preinscripción, aunque el hecho de que esté ahí no garantiza que vaya a venir. Hay que esperar a que acabe el Tour", añadió.

Sobre la hipotética presencia de Froome en la ronda nacional de este año tras su positivo en 2017, Guillén aclaró que "la Vuelta quería que el asunto se resolviera y se ha resuelto", y que siempre han "respetado el procedimiento" y lo harán hasta "sus últimas consecuencias".

"No ha sido sancionado y si no tiene limitación legal para correr no se la vamos a poner nosotros. Si decidiera venir a la Vuelta, la Vuelta no le va a poner ningún problema", sentenció.