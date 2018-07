Gobierno vetará futuras amnistías y dará más margen fiscal a las autonomías

Madrid, 17 jul (EFECOM).- El Gobierno prohibirá por ley que se puedan hacer nuevas amnistías fiscales, en tanto que dará un margen de 2.400 millones a las comunidades autónomas, a las que subirá la meta de déficit al 0,3 % del PIB en 2019 dentro de la senda fiscal que el Ejecutivo aprobará este viernes junto con el techo de gasto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar de las directrices de su programa de Gobierno, que ha calificado de "agenda del cambio".

Sánchez ha dicho que el nuevo Gobierno se asentará en cuatro pilares, el más importante consolidar el crecimiento económico y crear empleo, además de avanzar en la igualdad y la cohesión social, fortalecer la cohesión territorial y participar activamente en los foros internacionales.

El presidente ha anunciado que aprobará un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que nuevas amnistías, actualizará la lista de paraísos fiscales e incluirá en la lista de morosos a los responsables solidarios y colaboradores.

Sánchez ha reconocido la imposibilidad de publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 y que se comprometió a sacar a la luz si llegaba a la Moncloa.

"No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar nuevas amnistías", ha resaltado.

Además, ha avanzado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reunirá este jueves para debatir los nuevos objetivos de déficit público para el periodo 2019-2021.

El año que viene la meta se flexibiliza al 1,8 % del PIB, con un margen adicional de dos décimas para las autonomías (0,3 % del PIB), de otras dos para las Seguridad Social (1,1 % del PIB) y de otra para la Administración Central (0,4 % del PIB), en tanto que para las corporaciones locales se mantiene el equilibrio presupuestario.

Para 2018 el Gobierno calcula que el déficit llegará al 2,7 % del PIB, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que no se aprobará una nueva meta, sino que se asumirá la desviación de medio punto que ya ha sido comunicada a Bruselas.

Al día siguiente del CPFF el Consejo de Ministros aprobará el Acuerdo del límite de gasto no financiero para 2019 y de estos nuevos objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública, para los que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Ha resaltado la importancia de aprobar esta senda de consolidación en el Congreso y en el Senado, y ha eludido referirse a una votación explícita del techo de gasto, que el Ejecutivo reitera que no se vota en el Parlamento.

El PNV ha garantizado su apoyo a esta nueva senda de consolidación fiscal mientras el PDeCAT le ha advertido de que no cuente con su formación si no hay una mejora en la financiación autonómica y Unidos Podemos le ha instado a negociar con Bruselas y "no claudicar".

El techo de gasto y los objetivos de déficit son la base para la elaboración de los Presupuestos de 2019, en los que el Ejecutivo quiere incluir una subida de impuestos para las grandes empresas, para las compañías tecnológicas y para desincentivar las prácticas contra el medioambiente.

Sánchez ha insistido en que exigirá un mayor esfuerzo a los grandes conglomerados empresariales y que "en ningún caso" el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades será inferior al 15 %.

Asimismo, ha reiterado que aprobará un impuesto finalista vinculado al sector financiero para sostener el sistema público de pensiones, ya que se trata del sector "rescatado con el esfuerzo" de los españoles.

Sobre pensiones ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de volver a revalorizarlas conforme al IPC y ha pedido un acuerdo para renovar el Pacto de Toledo.

Los Presupuestos de 2019 también podrían incluir las nuevas medidas en materia de vivienda que ha avanzado Sánchez, como la exclusión de la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para "ajustar" de este modo la definición de este tipo de alquileres.

También se elevará la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y se limitarán las fianzas adicionales, al tiempo que se fomentarán las viviendas públicas y se impulsará un parque de 20.000 viviendas públicas destinadas "de forma indefinida" al alquiler en aquellos municipios que acrediten esa demanda.

En materia de Empleo, ha advertido de que este verano empezará a aplicarse el plan contra la explotación laboral, centrado en contratos temporales y parciales.

"Medidas para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo con la implicación del conjunto de las administraciones y de los agentes sociales", ha dicho, tras incidir en se perseguirán también los falsos autónomos, los excesos de jornada y las horas ilegales.