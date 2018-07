El Gobierno dará inicio mañana a la primera subasta de licencias 5G

Madrid, 17 jul (EFECOM).- El Gobierno dará inicio este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, a la primera subasta de licencias de espectro para el 5G, en la que pujarán sólo las cuatro grandes operadoras de telecomunicaciones presentes en España: Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil.

"Éste es el primer paso para el despliegue de las redes necesarias para el desarrollo del sistema 5G, que situará a España entre los países más avanzados en el impulso de esta nueva tecnología", ha destacado en un comunicado la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Sesiad), que lleva a cabo la subasta.

El 5G tiene entre su catálogo de potencialidades la de multiplicar velocidades y número de dispositivos conectados de forma simultánea, propiciando el internet de las cosas (IoT), así como la reducción de latencia, es decir, el tiempo de respuesta desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que reacciona, clave para la conducción autónoma.

El Ejecutivo subasta 200 MHz en la banda de los 3,6-3,8 GHz que se distribuyen en 40 bloques de 5 MHz cada uno, todos de ámbito nacional y con un precio de salida fijado en 2,5 millones de euros por bloque, lo que eleva a 100 millones el precio de salida para el total de megahercios que se licitan.

Las concesiones tendrán una duración de 20 años y los operadores participantes deberán respetar el límite máximo de frecuencias que puede disponer un mismo operador en la banda 3,4-3,8 GHz, fijado en 120 MHz, cifra superior a la que pedían algunas compañías.

A la puja se han presentado los cuatro grandes operadores, cuya posición de partida, no obstante, no es la misma para todos, ya que mientras Telefónica, Orange y MásMóvil ya cuentan con 40 MHz en la banda de 3,5 GHz y, por lo tanto, podrían optar a 80 MHz más en la subasta, Vodafone no dispone de espectro en estas frecuencias y podría pujar por 120 MHz.

Según los expertos, debido a las características técnicas del 5G, el mínimo de espectro en esta banda para tener una red óptima es 80 MHz y con 100 MHz se pasaría a tener una de muy buena calidad.

La licitación se desarrollará por medios electrónicos, mediante un mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas.

Los operadores interesados deberán formular sus pujas dentro del período de duración de la ronda y el proceso finalizará cuando en una ronda no se reciban nuevas pujas.

El resultado de cada jornada se dará a conocer, a partir de las 18.00 horas, a través de la página web del Ministerio de Economía y Empresa, del que depende la Sesiad.

La subasta, enmarcada en el Plan Nacional 5G 2018-2020 puesto en marcha por el anterior Ejecutivo y que ha mantenido el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, incluye también la reordenación de la parte ya ocupada de la banda de 3,5 GHz (3.400 MHz-3.600 MHz).