Gilberto Duarte: "Hoy es un día muy feliz en mi vida y ahora toca trabajar"

Barcelona, 17 jul (EFE).- El nuevo jugador barcelonista, el lateral internacional diestro portugués Gilberto Duarte (28 años y 1,95 metros), ha mostrado su satisfacción en el "día más feliz" de su vida, aunque ahora "toca trabajar" para conseguir la confianza del técnico.

Duarte se ha definido como "un jugador bastante completo" y que en los últimos años ha ido evidenciando "más capacidad de estrategias defensivas y en diferentes posiciones", tanto en defensas 6-0 o 5-1 como saliendo al contraataque.

"Me decidí muy rápido al aceptar la oferta del Barça, porque es algo en la que no te hace falta dudar. He hablado con el entrenador Xavi Pascual cuando estaba con la selección, pero hablaré con él más a fondo cuando empiece la pretemporada", ha dicho.

En cuanto a su papel en el equipo, Duarte se pone a disposición del técnico "tanto en ataque como en defensa" y asegura que cuando vea su oportunidad, intentará aprovecharla.

Duarte ha firmado por una temporada, algo que no le preocupa. "Ya sea un año, dos o tres, es algo en el que no pienso. Quiero ir paso a paso, no me importa la duración; yo vengo a darlo todo", ha comentado.

En cuanto a su conocimiento del juego del Barça, Duarte ha comentado que los azulgrana son un equipo que juegan "para ganarlo todo" y para cualquier balonmanista es un sueño "poder ganar todas las competiciones" en las que participa.

Procedente del Wisla Plock polaco, la decisión de incorporarlo a la plantilla barcelonista se produjo después de que el club azulgrana decidiera la cesión por una temporada del lateral tunecino Wael Jallouz al Fuchse Berlín.

Duarte ya se había enfrentado al FC Barcelona en las dos últimas temporadas en la fase de grupos de Liga de Campeones con el Wisla. En la pasada, Duarte completó dos buenos partidos, con cuatro goles sin fallo en el Palau (28-27) y cuatro de ocho lanzamientos en Polonia (30-37).

Natural de Lagoa (Portugal). Desde el inicio de su carrera profesional, Duarte jugó con el Oporto, club con el que ganó siete títulos de la Liga portuguesa (2009-2015) y en el verano de 2016, se unió a la primera división de Polonia en las filas del Wisla Plock. Desde 2012 es internacional absoluto con Portugal en 18 ocasiones, marcando 42 tantos.

El manager general de la sección barcelonista, David Barrufet, ha asegurado que Duarte es un jugador que aportará mucho tanto en ataque como en defensa.

"Es muy fuerte en defensa y en diversas posiciones, sube mucho al contraataque y la próxima temporada vamos a correr mucho al contraataque. Además aportará goles y variedad de juego", ha insistido.