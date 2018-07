Elena Rodríguez, "muy contenta" por representar a España en Mundial en Campo

Huelva, 17 jul (EFE).- La arquera internacional onubense Elena Rodríguez se mostró "muy contenta" tras conocer oficialmente que representará a España en el Campeonato del Mundo de tiro con arco en campo, que tendrá lugar del 4 al 9 de septiembre en Cortina d'Ampezzo (Italia).

Rodríguez, que tras ser madre afrontaba su primera temporada competitiva, suma esta clasificación a la lograda recientemente para el Campeonato de Europa de 3D, modalidad en la que fue campeona mundial en Italia hace tres años.

La arquera onubense, que competirá en la cita continental Gotemburgo (Suecia) del 18 al 22 de septiembre, explicó a Efe que su "objetivo principal" de la temporada era clasificarse para el Europeo y que la competición de campo la inició "por probar" y en vista de los resultados siguió adelante.

No obstante, por momento se ha visto "sobrepasada" por la dureza de afrontar dos clasificaciones y cuidar a su hijo Gonzalo.

De la competición de campo, consideró que "siendo realistas", todavía está "un poco verde", pero también ha resaltado que tiene por delante "dos meses para intentar mejorar algunos aspectos" que le "han hecho estar en desventaja".

Respecto al alto nivel que alcanzó cuando fue campeona mundial de 3D hace tres años, aseguró que se encuentra "mejor físicamente", aunque por otro lado tiene "menos tiempo para entrenar".

"No me atrevo a decir si tengo posibilidades o no de subir al podio, allí se verá", expresó Rodríguez, que indicó que llegar lejos en la competición "depende de muchas cosas y los detalles son muy importantes".