Un diputado francés denunciará a Nicolás Maduro por incitación al odio racial

París, 17 jul (EFE).- El diputado francés Jean-Christophe Lagarde, presidente del partido centrista Unión de los Demócratas e Independientes (UDI), anunció hoy que denunciará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por incitación al odio racial.

La denuncia, que según indicaron a EFE fuentes de su partido será interpuesta este martes, se produce en respuesta a los comentarios que el mandatario venezolano hizo al felicitar a Francia por su victoria en la final del Mundial de Rusia contra Croacia.

"Ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente, los inmigrantes africanos que han llegado a Francia", dijo este lunes Maduro durante un acto de Gobierno en Caracas transmitido por la televisión estatal VTV.

El presidente venezolano insistió en que los "Bleus", que se impusieron en la final por 4-2, obtuvieron el campeonato "gracias a los jugadores africanos o hijos de africanos", e hizo un llamamiento para que cese en Europa el racismo y la discriminación contra los inmigrantes y los pueblos africanos.

Lagarde señaló hoy en una entrevista con la emisora "France Info" que presentará su denuncia "porque eso se llama incitación al odio racial" y añadió que las declaraciones de Maduro "niegan lo que es Francia".

"Francia no mira tu origen. Cuando llegas aquí, quieres ser francés y compartes nuestros valores, eres francés. Nos da igual tu color de piel, tu religión, tus antepasados, etc. Todo lo contrario. Maduro, que maltrata su país, no conoce Francia", sostuvo.

El diputado admitió que su denuncia tiene un valor principalmente simbólico, pero recalcó que presentarla es una manera de decirle "vete a la mierda".