Carvalho: "El Betis me transmitió confianza y quiero devolverlo en el campo"

Sevilla, 17 jul (EFE).- El internacional portugués William Carvallho, presentado hoy como nuevo jugador del Real Betis Balompié hasta 2023, ha expresado su sartisfacción por su contratación por el club sevillano y ha afirmado que "el Betis me transmitió mucha confianza y quiero devolverlo en el campo".

En rueda de prensa, el jugador luso, procedente del Sporting de Portugal, ha declarado que "el proyecto del club es ambicioso, espero contribuir para que las cosas se den mejor o incluso mejor que en la temporada pasada; quiero ayudar al Betis".

"Para mí ha sido una decisión muy difícil, he hablado mucho con mi familia. El Betis me transmitió mucha confianza y quiero devolverlo en el campo; he recibido mucho cariño por parte de los aficionados", ha subrayado.

Ha explicado que aceptó la oferta del club "por la confianza que tuvieron los directivos en mí y en mi profesionalidad y también por el club, que es un gran club y tiene unos aficionados muy apasionados que me han demostrado que confían mucho en mí".

William Carvalho ha reconocido preguntó sobre su nueva entidad y que habló con Joel Campbell y Piccini para saber cómo era el Betis y ha indicado que "lo primero que me dijeron es que llegaba a un club grande, que le gustaba tener un buen juego, que quería tener la posesión del balón; eso me ayudó bastante".

El futbolista, que llevará el dorsal 24, usado hasta la temporada pasada por Rubén Castro, ha relatado que estuvo muchos años en la liga portuguesa y ahora tiene la oportunidad de estar en una de las mejores ligas del mundo, quizás la más competitiva y ha añadido que está preparado y lo va a dar "todo".

Ha declarado que habló con el entrenador verdiblanco, Quique Setién, antes de llegar a Sevilla, pero ahora todavía y que "seguro que en los próximos días hablamos y me da ideas positivas" y sobre sus referentes, ha señalado tener varios pero que su preferencia en su posición es el barcelonista Sergio Busquets.

Sobre su paisano Cristiano Ronaldo, William Carvalho ha dicho: "no he podido hablar con Cristiano sobre el Betis, pero también le doy la enhorabuena por su fichaje por la Juventus. En cuanto pueda hablar con él, me gustaría que me comentara cómo es el fútbol español" y ha concluido: "si gano la Liga Europa con el Betis me quito el bigote", que se dejó tras ganar la Eurocopa por una apuesta.

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha dicho del fichaje que no ha sido fácil por su nivel ya que interesaba a muchos equipos de Europa y de España y por la situación jurídica del Sporting de Portugal.

"Estamos completamente satisfechos y muy contentos por tener a William Carvalho en nuestras filas, es de los mejores jugadores de Europa en su posición y estamos convencidos de que será un gran paso en nuestro futuro. No ha sido fácil su fichaje, en primer lugar por su valía, hablamos de un jugador demandado por los grandes equipos de Europa, con más dinero, algunos de ellos españoles también por el problema jurídico que existía. Por todo ello, tenemos que estar de enhorabuena por su presencia", ha resaltado.

El vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, ha reconocido la dificultad del fichaje de Carvalho porque tenía muchas propuestas y le ha agradecido venir al club verdiblanco.

"Había equipos de primera línea y era normal que el futbolista se pensara un poco todo. Les estamos muy agradecidos a todos, a él, su familia y representantes", ha dicho Serra Ferrer que "es un fichaje de altura, nos da prestigio para salir el mercado".

Por otra parte preguntado por el posible fichaje de Jonny Castro, del Celta, ha dicho que "es un futbolista del agrado del cuerpo técnico y de la dirección deportiva, pero no hay ni avances ni retrocesos. Estamos en este punto y hay otras opciones también".