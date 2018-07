Alaphilippe:"Siento mucha emoción, no tengo palabras"

Le Grand-Bornand , 17 jul .- El francés Julian Alaphilippe (Quick Step), se sintió muy emocionado tras imponerse en la primera etapa de los Alpes y aseguró que con esta victoria puede olvidar la "decepción de no haber ganado en el Muro de Bretaña".

"Siento mucha emoción, ganar en el Tour no es fácil. Estuve cerca de lograrlo hace dos años en mi debut, y ahora lo he conseguido, además de esta manera, en solitario y con tiempo de disfrutarlo. No tengo las palabras, estoy pensando en mi familia. Me alegro de hacerlos felices y estoy feliz por mí también", dijo el corredor galo en línea de meta.

Alaphilippe, de 26 años y ganador este año de la Flecha Valona, reconoció que esta victoria le permite olvidar la etapa del Muro de Brataña, donde no pudo imponer su punta de velocidad final.

"Estaba decepcionado tras la etapa del Muro de Bretaña, era una llegada que me iba muy bien, pero perdí ante rivales más fuertes, así de simple. No tuve las piernas tan buenas como esperaba. Así que recuperarse así es la respuesta perfecta".

Aunque estaba viviendo un momento de máxima felicidad, Alaphilippe recordó en la llegada que sus funciones en el Quick Step están relacionadas con las aspiraciones del luxemburgués Bob Jungels en la general.

"Ahora es el momento de disfrutar de esta victoria, pero mi función en el equipo no la olvido. Ahora espero que las cosas vayan bien para Bob Jungels en la general. Aún hay muchas cosas buenas que hacer".