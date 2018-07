Trump augura una "relación extraordinaria" con Putin al comienzo de su cumbre

Helsinki, 16 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, auguró hoy que desarrollará una relación "extraordinaria" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien le pidió hablar de los "puntos de tensión en el mundo" sobre los que las dos potencias tienen posturas encontradas.

La primera cumbre formal entre Trump y Putin comenzó hacia las 14.10 hora local en Helsinki (11.10 GMT) con unas breves declaraciones de ambos mandatarios, sentados el uno junto al otro con expresiones serias en el Palacio Presidencial de la capital finlandesa.

"Realmente creo que el mundo quiere que nos llevemos bien", le dijo Trump a Putin al comienzo del encuentro.

"Creo que como países tenemos grandes oportunidades juntos. No nos hemos llevado muy bien durante los últimos años, yo no llevo tanto (en el poder) pero son casi dos años ya. Y creo que acabaremos teniendo una relación extraordinaria", pronosticó Trump, que subrayó su idea de que llevarse bien con Rusia "es algo bueno, no malo".

El mandatario estadounidense recordó que Putin y él lideran "las dos grandes potencias nucleares del mundo", y dijo que "eso no es algo bueno, sino malo".

"Espero que podamos hacer algo al respecto, porque eso no es un factor positivo, es un factor negativo. Hablaremos de eso, entre otras cosas", afirmó.

"Tendremos conversaciones sobre todo tipo de cosas, desde el comercio hasta las Fuerzas Armadas hasta los misiles y lo nuclear, y sobre China, hablaremos un poco sobre China, sobre nuestro amigo común el presidente Xi (Jinping)", subrayó Trump, quien confió en que tanto él como Putin consigan "respuestas" a sus preguntas.

Por su parte, Putin evitó hablar sobre el estado de los lazos bilaterales o el futuro de la relación, y se mostró contento de poder reunirse con Trump "en el hospitalario suelo de Finlandia".

"Ha llegado la hora de hablar detenidamente, tanto de las relaciones bilaterales como de los distintos puntos de tensión en el mundo, y son bastantes, para que les prestemos atención", señaló Putin en ruso.

El jefe del Kremlin indicó que mantiene "contactos permanentes" con su homólogo estadounidense, y añadió: "Nosotros hemos hablados por teléfono y nos hemos reunido varias veces en el marco de diversos eventos internacionales".

Trump, por su parte, felicitó a Putin por la labor de Rusia como anfitriona del Mundial de fútbol que concluyó este domingo, y dijo: "He visto bastante de la competición, y he visto toda la final y la semifinal".

Los dos mandatarios tenían previsto reunirse durante una hora y media a solas, con la única compañía de sus intérpretes, antes de mantener un almuerzo de trabajo junto a sus respectivas delegaciones y una conferencia de prensa.