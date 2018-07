Renault vendió 2.067.695 vehículos en el primer semestre, un 9,8 % más

París, 16 jul (EFE).- El grupo francés Renault vendió 2.067.695 vehículos en el primer semestre, un incremento del 9,8 % respecto al mismo periodo de 2017, gracias a la incorporación de dos nuevas marcas de furgonetas en China y a la expansión fuerte en algunos de sus otros grandes mercados, como Latinoamérica y Rusia.

Las marcas Jinbei y Huasong aportaron cerca de 86.000 vehículos entre enero y junio, y eso explica que en China Renault diera un salto del 230 % en la primera mitad del año, con un total de 117.646 unidades, señaló hoy el fabricante francés en un comunicado.

Si se excluye el impacto de Jinbei y Huasong (utilitarios ligeros), el alza para la compañía en términos comparativos fue del 5,3 %.

En su mercado doméstico europeo, las matriculaciones aumentaron un 4,4 %, con 681.216 unidades, y eso se debió sobre todo al tirón de su marca de bajo coste Dacia, con 281.225 vehículos (+14,6 %). Los modelos de Dacia que mejor comportamiento tuvieron fueron el Sandero y el todoterreno Duster.

Por su parte, la subida de Renault en el Viejo Continente se limitó al 1,1 %.

Las matriculaciones crecieron un 5,8 % en Francia con 389.216 vehículos; un 7 % en Alemania, con 124.251 (tercer mercado en importancia para el grupo), y hasta un 17,7 % en España, con 100.841 (pese a lo cual pasó de ser el quinto al sexto mercado). Por el contrario, hubo un descenso del 3,4 % en Italia, con 118.376 automóviles.

En el segmento de vehículos eléctricos (vendidos en su práctica totalidad en Europa), la marca del rombo comercializó 17.832 unidades de su modelo Zoe (+1,1 %) y 3.623 de su furgoneta Kangoo ZE (+125 %).

Fuera de Europa occidental, Rusia se consolidó como el segundo mercado para Renault después de Francia con 240.728 vehículos y una expansión del 19,7 %.

América en conjunto subió un 18,1 %, hasta 214.370, debido en particular al tirón de Argentina (+22,2 %, con 70.536) y de Brasil (+27,8 %, con 93.850).

Uno de los principales puntos negros en el primer semestre fue Corea del Sur, donde las ventas de Renault Samsung Motors bajaron un 26,9 % (40.920 unidades).

También Irán, donde la disminución fue del 10,3 %, con 61.354 vehículos, a causa de los problemas de producción, ligados sobre todo a la dificultad para importar piezas.

Además, las perspectivas allí no son halagüeñas. Aunque Renault por principio no quiere retirarse de Irán, su posición pasa por no contravenir las reglas del embargo de Estados Unidos y la posición de Washington en la negociación en curso es bastante intransigente.

También sufrió en esta primera mitad del año un descalabro en India, del 25,4 % (42.697 unidades), que la empresa atribuyó a un contexto muy competitivo.

En cuanto a las perspectivas, el grupo francés espera que el mercado mundial progrese en 2018 un 3 % respecto a 2017, lo que significa revisar al alza las que había avanzado a comienzos de año (entonces auguraba un incremento del 2,5 %).