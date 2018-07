Rafa Gil, director de la cantera del Málaga para las dos próximas temporadas

Málaga, 16 jul (EFE).- Rafa Gil es el nuevo director de la cantera del Málaga para las dos próximas temporadas, anunció este lunes el club malagueño.

Gil regresa a la entidad malagueña tras seis años fuera del club y después de haber estado en Arabia Saudí, Inglaterra, Dubai y Abu Dhabi, trabajando desde entonces para la federación saudí, el Espanyol, LaLiga y el CAR de Dubai.

En los años que estuvo en el Málaga dirigió durante un partido al conjunto malagueño, en la temporada 2010-11, en la transición entre el técnico portugués Jesualdo Ferreira y el chileno Manuel Pellegrini, frente al Espanyol en Cornellá.

"Es un reto, una gran ilusión y una oportunidad poder dirigir esta magnífica cantera que tenemos", afirmó Rafa Gil a los medios oficiales del Málaga.

Él entrenador malagueño viene "de la cantera, porque empecé en esta casa entrenando el Alevín 'C', he podido entrenar en todas las categorías y me siento muy identificado con el club", añadió.