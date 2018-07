Podemos pide "presión" ciudadana para forzar investigación a Juan Carlos I

Madrid, 16 jul (EFE).- Unidos Podemos va a llevar al Congreso una batería de iniciativas para investigar y aclarar las últimas revelaciones relacionadas con el Rey Juan Carlos I, pero además llama a la sociedad a ejercer la "presión ciudadana y popular", como hicieron antes los pensionistas y el movimiento feminista el 8M.

Ese ha sido el emplazamiento que ha lanzado hoy el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en un vídeo grabado en su casa que ha difundido en las redes sociales y en el que explica la actuación de su grupo ante las informaciones de varios diarios digitales que aseguran que la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender que el Rey emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

Una de las medidas de Unidos Podemos anunciadas por Echenique es la presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer pública la lista de "multimillonarios" que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, como el presidente prometió cuando estaba en campaña electoral.

También solicitará la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que aclare si el Ejecutivo no tiene capacidad jurídica para publicar la lista de "defraudadores" que se acogieron a la amnistía fiscal o "no la ha encontrado porque no la ha buscado".

Además, Unidos Podemos tiene previsto registrar en el Congreso la petición para crear una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I; y la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable política del Centro Nacional de Inteligencia, para conocer la información que tenían los servicios secretos.

Esas son las iniciativas que prepara el grupo parlamentario de Unidos Podemos, convencido, en palabras de Echenique, de que "no puede haber impunidad" ni "intocables" en un sistema democrático.

"El país del 15M no puede permitir zonas de oscuridad que afectan a la Jefatura del Estado", ha dicho el secretario de Organización de la formación morada, quien además ha aprovechado para pedir la ayuda de la ciudadanía para que esas propuestas salgan adelante.

Según explica Echenique en el vídeo, "los diferentes gobiernos e instituciones muchas veces necesitan que la gente les empuje para hacer las cosas que son de justicia".

En este sentido recuerda que el Gobierno del PP aprobó la revalorización de las pensiones tras la movilización en las calles de los pensionistas y que el movimiento feminista y el 8M fueron claves para que ahora todos los partidos tengan que votar a favor de medidas contra la violencia machista.

"Este caso es lo mismo, vamos a presentar estas iniciativas" pero "no basta con los votos de Unidos Podemos", ha admitido Echenique antes de señalar que es "fundamental que haya presión ciudadana y presión popular" para ayudar a que "se sepa hasta el fondo lo que ha ocurrido en la Casa Real.

"Os animo desde aquí a que en vuestros lugares de debate, vuestra familia, en los bares, los centro de trabajo, en la calle, en la cola del supermercado defendáis lo que es justo", enfatiza el dirigente de Podemos.