Cs pide a Torrent que "deje de hacer de Forcadell" situándose "fuera de ley"

Barcelona, 16 jul (EFE).- La diputada de Ciudadanos en el Parlament Sonia Sierra ha pedido hoy al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, que "deje de hacer de Carme Forcadell" situándose "fuera de la ley".

Un día antes del pleno monográfico sobre "la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia", solicitado por Cs, Sierra ha afirmado que los partidos independentistas mañana "tienen la oportunidad de rectificar y decidir" si quieren "dejar de saltarse las leyes" y "respetar a todos los catalanes".

Según Sierra, "la manera de conservar el autogobierno de Cataluña es mantener a sus instituciones dentro de la legalidad".

Por otra parte, Sierra se ha referido a los abucheos recibidos ayer por la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, y otros miembros del partido en Canet de Mar (Barcelona).

Sierra ha acusado a la alcaldesa "separatista" de Canet de Mar, Blanca Arbell, de ERC, de no haber autorizado la celebración de un acto de Cs en el emplazamiento requerido y ha denunciado: "No es normal que unos catalanes no puedan visitar los municipios catalanes que quieran".

Arrimadas encabezó ayer una comitiva de Cs que paseó por la localidad y que fue abucheada después que, según el partido naranja, el ayuntamiento no les permitiera organizar un acto político en la Riera de Sant Domènech, que da acceso a la playa, porque con anterioridad se había programado otro acto de la Fiesta Mayor este fin de semana.