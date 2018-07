Mireia Darder: La asignatura pendiente del feminismo es el cuerpo

Barcelona, 16 jul (EFE).- La psicóloga Mireia Darder reivindica en su último libro, "Mujer, deseo y placer", la importancia de la sexualidad y el cuerpo femenino, y apela a las mujeres a desmontar los mitos alrededor de su deseo sexual y su corporalidad, tras considerar que la asignatura pendiente del feminismo "es el cuerpo".

Bajo la idea de que "hay que volver a conectar con lo natural, y lo natural es el cuerpo", Darder, socia fundadora del Institut Gestalt de Barcelona, elabora una continuación práctica, a modo de manual, de su anterior libro, "Nacidas para el placer", con la colaboración de Luana Salvadó, psicóloga y terapeuta sexual y Eugènia Gallifa, fundadora de Karuna Espai Terapèutic.

"El desconocimiento es el mayor problema, porque en nuestro rol no se nos permite explorar o experimentar, es patrimonio solo de los hombres, así como el tema del deseo, que es preocupante, porque muchas mujeres tienen falta de deseo y eso les parece normal", ha indicado la autora en una entrevista con Efe.

"Mujer, deseo y placer" (Vergara) supone la "parte práctica" de la obra anterior: "tenía claro que aquí tenía que aunar diferentes maneras de ver el sexo", en este caso, la política, la biológica y la tántrica, pero a la hora de ponerlas en práctica "hay cosas que no cuadran", por ejemplo, la sexualidad más científica es más susceptible a "ser condicionada por el patriarcado".

A su juicio, "la cultura y la monogamia están haciendo mucho daño" dejando atrás el cuerpo, que es "el contacto con el instinto, y la sexualidad es instinto, y estamos muy desligados de ello", lo que considera una tarea pendiente del feminismo, ya que "trabaja mucho desde lo político".

A pesar de todo, Darder se siente muy agradecida al feminismo por sus logros en el último siglo, pero subraya que hay que tener en mente que la solución no es "que nos convirtamos en hombres", sino que hay que "feminizar la cultura" haciendo una revisión total de privilegios.

Para la autora, en los últimos tiempos socialmente "hemos avanzado muchísimo con respecto a la violencia y el abuso, esa es la revolución para que esto cambie realmente".

Así, respecto a temas como el de los abusos sexuales o la sentencia sobre "la Manada", Darder incide en que "son miles de años de patriarcado" y que el rechazo total a esta clase de acciones llegará "con la generación de las nietas", ya que se estima que "para que un comportamiento cambie a otro, se necesitan cuatro generaciones que lo tengan".

Darder ha señalado que "el gran potencial que tenemos las mujeres es nuestra capacidad para el placer y la cultura nos la ha inhibido", así que reivindicar este tema "es muy importante", por lo que es fundamental incorporar la creencia de que "las mujeres tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente".

Para conectar con el propio deseo es necesario "conocer muy bien el cuerpo" sin vergüenza y sin complejos, pero es tarea "casi imposible" en "la sociedad del cansancio en la que vivimos".

Entre otras cosas, Darder imparte talleres sobre sexualidad en hombres y mujeres, y desde hace un tiempo, también en exclusiva con grupos femeninos, que sirven de termómetro para conocer los prejuicios y limitaciones a las que las mujeres se enfrentan en materia sexual.

"En los talleres con mujeres me han valorado muchísimo el hecho de estar juntas y poder compartir experiencias y no verse como competidoras entre ellas", lo que les hace cooperar y aprender no solo "del propio deseo" sino también "a sacarle partido en pareja".

A modo de mensaje conclusivo, la autora relata que la sexualidad supone "la aceptación total del cuerpo del otro", así que incluso las relaciones entre madres e hijos tienen un componente sexual, pero "no de la manera en que pensamos", sino que es un concepto "mucho más amplio" y mitificado desde siempre.