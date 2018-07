Martina Reino: En el Mundial intentaré clasificarme para los Juegos de Tokio

Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).- La regatista grancanaria Martina Reino, reciente medallista de bronce en la clase Láser Radial en los Juegos del Mediterráneo disputados en Salou (Tarragona), afrontará en agosto el Mundial en Dinamarca con intención de conseguir una plaza para la Olimpiada de Tokio 2020.

La navegante del Real Club Náutico de Gran Canaria ha asegurado a Efe que obtuvo la medalla de bronce en aguas de Cataluña gracias a un cúmulo de varias circunstancias.

"Era posible que estuviese en el podio y de hecho era mi objetivo, pero también podía no ocurrir. Yo tenía muchas ganas de competir allí, porque en el inicio de la temporada no obtuve buenos resultados y esta era una buena oportunidad para lograrlo. Además, me encontré con unas condiciones favorables", ha recordado.

Al respecto, Reino ha manifestado que en Tarragona se registró muy poco viento, lo que le vino muy bien.

"No hubo más de 12 nudos, que es lo que a mí me va perfecto, y por otro lado también conseguí navegar tranquila. Siempre suelo estar nerviosa, aunque un punto de nervios también es bueno a modo de activación, para estar en tensión en el barco", ha revelado.

La regatista isleña se encuentra actualmente en Dinamarca, preparando el Mundial que se celebrará el próximo mes.

"El 3 de agosto comenzará el Mundial en Aarhus, y aprovechando que ya he terminado los exámenes (estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) entrenaré allí con bastante antelación al inicio del campeonato, con intención de lograr mi objetivo de clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio", ha finalizado.