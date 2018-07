Martes, 17 de julio de 2018

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que tiene una "gran confianza" en los servicios de inteligencia del país, poco después de desautorizar a las agencias de espionaje estadounidenses en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Como he dicho hoy y muchas veces anteriormente: 'Tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia'. Sin embargo, también me doy cuenta de que para poder construir un futuro más brillante, no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado", sostuvo el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Trump da más credibilidad a Putin que a sus servicios de inteligencia

Helsinki (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dio más credibilidad a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que a sus propios servicios de inteligencia con respecto a la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca y que Moscú niega. "Me dijeron (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Y el presidente Putin me acaba de decir que no es Rusia. Diré lo siguiente: no veo ninguna razón por la que debería serlo", dijo Trump, de pie junto a Putin, en una conferencia de prensa al término de su cumbre de cuatro horas en Helsinki.

Putin admite que deseaba la victoria de Trump pero niega haberla propiciado

Helsinki (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió que deseaba la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca para mejorar la "maltrecha" relación entre ambos países, pero negó cualquier injerencia del Kremlin en las elecciones que le auparon como presidente frente a la candidata demócrata, Hillary Clinton. La supuesta intromisión rusa en los comicios estadounidenses de 2016 centró la rueda de prensa posterior a la primera cumbre de los dos mandatarios, que se zanjó sin grandes acuerdos.

May supera otro escollo al pasar la ley de Aduanas para después del "brexit"

Londres (EFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, logró superar otro escollo en sus planes para el "brexit" al conseguir que la Cámara de los Comunes aprobara la ley de Aduanas, que sentará el marco legal para cuando el Reino Unido deje la Unión Europea (UE). La cámara baja aprobó el proyecto de ley de Impuestos (para el comercio transfronterizo), conocido comúnmente como proyecto de ley de Aduanas, por 318 votos a favor y 285 en contra, después de que el Gobierno aceptara incluir varias enmiendas planteadas por diputados "tories" partidarios de un "brexit" duro que amenazaban con bloquear la legislación.

Comisión electoral multa campaña por el "brexit" por superar nivel de gasto

Londres (EFE).- La campaña oficial del "brexit" en el referéndum de 2016, Vote Leave, se enfrenta a una multa de 61.000 libras (68.917 euros) por parte de la Comisión Electoral británica, que remitirá a la Policía el informe que prueba que superó el nivel de gasto permitido para el plebiscito. En total, los investigadores han indicado que Vote Leave excedió su límite de gasto legal de 7 millones de libras (unos 8 millones de euros) por casi 500.000 libras (564.850 euros), al canalizar más de 675.000 libras (762.547 euros) hacia otro grupo antieuropeo, BeLeave.

Detenida una mujer rusa acusada de actuar ilegalmente como agente del Kremlin

Washington (EFE).- Una ciudadana rusa fue detenida e imputada en Washington por trabajar en Estados Unidos para favorecer los intereses del Kremlin en calidad de agente de manera ilegal, informó el Departamento estadounidense de Justicia. La ciudadana rusa, identificada como Mariia Butina, fue detenida este domingo en Washington acusada de haber tejido redes de contactos para beneficiar a Moscú sin cumplir con los trámites de registro previstos en Estados Unidos, según el Gobierno.

Crece presión internacional contra Ortega, a quien piden cesar la violencia

Managua (EFE).- La presión para que cese la violencia que deja más de 350 muertos en Nicaragua creció con pronunciamientos de la ONU, Estados Unidos y países de América Latina, mientras en Managua se denunció la muerte de 18 campesinos y se aprobó una ley que castiga por terrorismo a quien destruya o dañe bienes públicos y/o privados. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de "inaceptable" la cantidad de muertos y el uso de la fuerza, y el Departamento de Estado de EE.UU. condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y avisó al presidente Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad. Además, doce países de América Latina, denunciaron en un comunicado conjunto la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en Nicaragua.

Juez de EEUU frena temporalmente las deportaciones de familias reunificadas

San Diego (EEUU) (EFE).- Un juez estadounidense ordenó a la Administración del presidente Donald Trump que temporalmente deje de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de "tolerancia cero". Tras una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar "deportaciones en masa", el juez Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país a ninguna de estas familias durante la próxima semana.

Ejército sirio controla ya el 90 por ciento de Deraa

Beirut (EFE).- Las fuerzas progubernamentales sirias y sus aliados han continuado avanzando en la provincia de Deraa (sur), donde controlan ya el 90 por ciento del territorio. El Ejército sirio y sus aliados conquistaron Taiha y Zimrin, dos pueblos situados en el noroeste de la provincia sureña de Deraa, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

FMI: Guerra comercial podría restar un 0,5 % al crecimiento global para 2020

Washington (EFE).- La prolongación de las actuales tensiones comerciales desencadenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría restar cinco décimas al producto interior bruto (PIB) mundial para 2020, alertó el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Estados Unidos ha iniciado acciones comerciales que afectan a un amplio grupo de países y se enfrenta a represalias por parte de China, la Unión Europea, sus socios del TLCAN y Japón, entre otros", aseguró Maurice Obstfeld, economista jefe del Fondo, en una rueda de prensa al presentar el informe "Perspectivas Económicas Mundiales".

El FMI mantiene su pronóstico de crecimiento de España en el 2,8 % este año

Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido mantener sus previsiones de crecimiento económico para España en el 2,8 % para 2018 y en el 2,2 % para 2019, pese a la ralentización de la actividad económica que espera en la zona euro. El Fondo rebajó el crecimiento previsto este año para la zona euro hasta el 2,2 %, y mantuvo sus previsiones de crecimiento económico mundial en el 3,9 %, tanto para este año como para 2019, a pesar de la escalada en la tensión comercial de los últimos meses.