Iris Mbulito: "Si pienso en jugar en la selección absoluta me pongo nerviosa"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).- Iris Mbulito, campeona de Europa con la selección española sub 20 en Hungría, donde también fue elegida como la mejor del torneo, está tocando a la puerta del equipo nacional absoluto, aunque ella reconoce a Efe que se pone nerviosa solo con pensarlo.

Recién llegada al aeropuerto de Madrid, Mbulito se muestra exultante con el título cosechado en la final ante Serbia.

"Si el primer día de concentración me dicen que ganaría el Europeo y que sería elegida mejor jugadora del torneo me habría reído a carcajadas, porque el equipo estaba muy verde, no sé si por los nervios de tener un nuevo entrenador (Miguel Méndez). Para nada me esperaba todo esto, tras volver de mi lesión y apenas haber tocado balón", admite.

La polivalente jugadora isleña ha visto recompensado el trabajo realizado en los últimos años, en los que ha debido sobreponerse a graves lesiones en su rodilla izquierda y en un hombro.

"Estamos todas muy contentas y más, si cabe, en mi caso, porque la lesión que sufrí en el hombro izquierdo (que le impidió jugar la fase de ascenso con el Spar Gran Canaria en Valencia) me bajó muchísimo la moral, ya que estaba en un momento bastante bueno. Lo importante es que ahora estoy bien y feliz", afirma.

Iris fue vital en el pase de España a semifinales, con una canasta ganadora a escasos segundos para el final del partido ante Francia.

"La verdad es que en principio no le había dado tanta importancia a esa canasta, pero cuando comprobé que nos clasificaba para semifinales me quedé muy contenta. Teníamos que ser verticales e intentar una entrada al aro, y eso fue lo que hice cuando me llegó el balón, con confianza, y por suerte lo metí", recuerda.

Tras esa victoria ante Francia (51-50), la selección nacional estuvo intratable en la semifinal ante Holanda (64-42) y en la final frente a Serbia (69-50).

"Sabiendo que le habíamos ganado a Francia, éramos conscientes de que los restantes partidos serían más sencillos, aunque no nos podíamos confiar", señala.

La jugadora formada en la base del Spar Gran Canaria ha dicho que se pone nerviosa de solo pensar que un día podría debutar con la selección española absoluta.

"Con solo entrenar con la selección sénior ya sería feliz. Si me brindan la oportunidad de debutar vería cumplido un sueño y no tendría ni palabras para expresarlo, ya que ahora mismo es algo que ni me planteo", manifiesta.

Iris Mbulito dice igualmente que le dedica este título europeo a su madre, Puri, exjugadora del equipo grancanario que preside Domingo Díaz.

"Debido a las lesiones que he sufrido en los últimos años me planteé dejar este deporte, aunque mi madre siempre ha estado ahí, apoyándome", remcarca.

Ahora, tras unos días de descanso, Iris viajará el próximo 9 de agosto a Arizona (Estados Unidos) para incorporarse al equipo de los Sun Devils, con el que jugará la Liga Universitaria.

"Estoy con muchas ganas tras ganar este título con la selección, en la que además he estado acompañada por Naira Cáceres (también grancanaria) y Lola Pendande (al igual que Iris y Naira, exjugadora del Spar), que han sido dos compañeras en las que me he apoyado mucho", finaliza.