Gobierno presta al CAF 111 millones para proyectos españoles en Latinoamérica

Madrid, 16 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha anunciado que el Gobierno firmará "en los próximos días" una línea de crédito de 130 millones de dólares (111,2 millones de euros) para financiar proyectos de interés español en América Latina.

En una conferencia sobre infraestructuras en Latinoamérica -su primer acto público como secretaria de Estado-, De la Cueva ha avanzado este crédito en favor del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que España es socio desde 2003, con el objetivo de mejorar la financiación y las relaciones institucionales.

"Apoyar la financiación es esencial, pero también lo es seguir cultivando las mejores relaciones a nivel institucional, de modo que se sigan generando sinergias entre las distintas instituciones de financiación cuyos efectos positivos están fuera de toda duda", ha asegurado.

La responsable de Economía ha destacado el importante papel de las empresas españolas en la región, no solo en las grandes infraestructuras que está desarrollando en el subcontinente (el Canal de Panamá o los metros de Quito y Lima, entre otras), sino en general en las inversiones en Latinoamérica.

Así, en 2017 las empresas españolas invirtieron en América Latina 13.000 millones de euros en servicios, 11.000 millones en telecomunicaciones y 23.000 millones en ingeniería civil.

De la Cueva ha valorado los avances en materia social y en la calidad de la democracia que se han producido en las últimas décadas, aunque también se enfrenta a retos como la consolidación de la clase media o la lucha contra la corrupción.

Con todo, para la responsable de Economía, América Latina se consolidará en la próxima década como una de las regiones más estables para la inversión en un mundo "cada vez más interdependiente e interconectado", donde, frente al "proteccionismo y el auge de los nacionalismos", la cooperación internacional es "más necesaria que nunca".

"Pienso que hoy es más necesario que nunca mantener y reforzar estos vínculos en estos tiempos extraños en los que observamos cómo, sorprendentemente, se ponen en duda los innegables beneficios del libre comercio, de la globalización y de la apertura económica", ha afirmado.

El presidente de CAF, Luis Carranza, ha subrayado con algunos datos la necesidad de las infraestructuras para mejorar la integración social en la región americana.

Según sus datos, el 5 % de la población no tiene acceso a red eléctrica, 288 millones de personas no tienen internet -el 60 % de ellos, sin banda ancha- y 27 millones de personas no tienen agua corriente.