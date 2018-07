Garzón cree "una elucubración" que se baraje como candidato de PSOE en Madrid

(Corrige en la NA1037 el nombre del diario que publica la información)

Torres , 16 jul .- El exjuez Baltasar Garzón ha calificado hoy como "una elucubración más" que se baraje su nombre como candidato por el PSOE a la Alcaldía de Madrid, tal y como publica hoy el diario El Confidencial Digital

Garzón, a preguntas de los periodistas en su localidad natal, Torres (Jaén), donde dirige unos cursos de verano, ha asegurado que ya ha dicho "muchas veces cuál es mi planteamiento y nadie se ha dirigido a mí para decirme esto, de modo que es una elucubración más".

"A mí no me gusta hacer juicios de futuro, nunca me ha gustado ni las posibilidades ni los posibilismos, por tanto tampoco tengo que añadir mucho más", ha asegurado.

Ha añadido que "siempre es un honor ser alcalde de una gran ciudad", aunque cree que "no es el momento ni yo sería la persona para opinar sobre el tema".