García-Escudero dice que es partidario de que se mantenga la unidad en el PP

Valencia, 16 jul (EFE).- El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha afirmado hoy que sigue "siendo neutral" en el proceso congresual del Partido Popular y que es "partidario de que se mantenga la unidad del PP, que es la gran fortaleza" de esta formación política.

García-Escudero, que ha participado en un curso de verano en la Universidad Católica de Valencia, ha explicado a los periodistas que, como presidente regional del PP de Madrid, no ha dado su apoyo a ninguno de los candidatos a presidir el partido, y entiende que tiene que seguir siendo "neutral".

Preguntado por el apoyo de María Dolores de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado, se ha limitado a contestar: "Pues me parece muy bien, qué quiere que le diga".

Ha apelado a la unidad del partido y se ha mostrado convencido de que "todos los candidatos" también saben que ese es "el gran valor del PP y están trabajando por ello", al tiempo que ha considerado que las reglas marcadas para este proceso "se están cumpliendo escrupulosamente".

Sobre los vídeos que critican a las candidaturas y sus apoyos, García-Escudero ha precisado que es algo que no le gusta, "igual que no le gusta a nadie", y ha añadido que lo que no sea exponer ideas y proyectos "no viene a cuento".

"Lo siento, creo que hay suficientes argumentos por parte de todo el mundo como para exponer sus ideas y para hacer una campaña como se está haciendo", ha finalizado.

Respecto a si cree que se llegará al congreso con una lista unitaria, ha afirmado que lo desconoce y que eso depende de los candidatos, pero ha insistido en que lo que más le importa es que el 22 de julio "el partido esté unido, el partido esté fuerte, y el partido salga en una etapa nueva hacia adelante".

Ha reivindicado además que el PP siga significando y representando el papel que ha venido haciendo "prácticamente desde la Transición, como uno de los grandes partidos" que han sido "pilares" y se han alternado en el Gobierno a lo largo de todos esto años.