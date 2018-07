Fundéu BBVA: siglas y artículos: "la ALBA", "el ALCA"

Madrid, 16 jul (EFE).- Con siglas que empiezan por "a" tónica, se emplean los artículos "el" o "la" en función de la primera palabra del nombre o la expresión que se abrevia: "la ALBA", "el ALCA", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

La asignación de uno u otro artículo depende, como norma general, de los siguientes criterios:

1. Si el desarrollo de la sigla comienza por un sustantivo masculino, se emplea el artículo masculino "el". Por ejemplo, se dirá "el ALCI" porque se trata de "el Acuerdo de Libre Comercio Internacional".

2. Si, en cambio, la expresión completa de la sigla empieza por un nombre femenino, existen dos opciones:

2.1. Que su primera sílaba sea una "a" tónica. En este caso se emplea el artículo "el", como en "el ALCA", ya que "ALCA" equivale a "Área de Libre Comercio de las Américas", y "área" es un sustantivo femenino que comienza con "a" tónica.

2.2. Que su primera sílaba no sea una "a" tónica. En este caso, el artículo adecuado es "la", como en "la ALBA", puesto que "ALBA" son las siglas de "Alternativa Bolivariana para las Américas", y la primera "a" de "alternativa" no es tónica (no recae en ella el acento de la pronunciación). Del mismo modo, se dirá "la AMPA" porque "AMPA" es la sigla de "Asociación de Madres y Padres de Alumnos", y "asociación" no empieza por "a" tónica.

