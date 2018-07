Exminero escribió a Chaves "defendiendo mi cacho pan" al ser excluido de ERE

Sevilla, 16 jul (EFE).- Ángel González, un exminero onubense que en 2004 escribió una carta al expresidente de la Junta Manuel Chaves denunciando que estaban cobrando ayudas como prejubilados en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva personas ajenas a la misma ha defendido hoy que lo hizo "defendiendo mi cacho pan" (sic).

González ha declarado hoy como testigo, a petición de la acusación popular del PP-A, en el juicio de la pieza política del caso ERE, Audiencia Provincial de Sevilla, contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

El exminero de la localidad de La Zarza ha recordado que escribió "unas cuantas cartas", dos de ellas al entonces presidente Manuel Chaves -procesado en este juicio- al saber por comentarios de otros compañeros que "había gente que se iba a prejubilar" o a ser incluidos en una bolsa de trabajo que "no eran legales" ya que trabajaron luego "en un surtidor" o eran de las empresas de limpieza pero no mineros mientras "a mí me dejaron fuera".

"Defendiendo mi cacho pan, como minero que era, también tenía derecho a prejubilaciones", ha relatado, tras explicar que entonces tenía 49 años y que después de enviar las cartas aunque "no tuve respuesta ninguna", se prejubiló a los 51 años ya en 2005 tras estar trabajando en otra mina.

Fue el líder de la federación de industria de UGT Luciano Gómez quien le comunicó primero su contratación en otra mina y luego su prejubilación.

Preguntado por la defensa de Chaves si sabe a dónde llegaron sus cartas al expresidente, ha replicado: "no tengo ni idea".

En la sesión de hoy también ha declarado un extrabajador de la fábrica de Lucena (Córdoba) Bilore, cuyo comité de empresa se movilizó ante el cierre y entregó una carta a Chaves durante una visita a Osuna y después a la localidad, entre las cuales el jefe de gabinete del expresidente remitió un escrito al director general de trabajo instándole a encauzar la problemática de estos trabajadores ante la próxima visita de Chaves a Lucena.

No obstante, Rafael Castro sólo ha dicho haber participado en una manifestación ante la visita de Chaves a Lucena si bien desconoce lo relativo al escrito del comité de empresa al expresidente aunque sí ha confirmado que "al poco tiempo" fueron prejubilados mediante la firma de una póliza de renta con la mediadora Vitalia.

Por su parte, el director de la fábrica Primayor en Jaén, heredera de Cárnicas Molina, José Luis Calvo, ha declarado que el consejero delegado de la empresa le sugirió acogerse al ERE de la misma porque "decidió precindir de mis servicios" y que el mismo fue tramitado por el director de Recursos Humanos, quien le explicó que "tanto las aseguradoras como las mediadoras las imponía el sindicato".

Ha señalado que vio varias veces por la fábrica tanto al abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal como al sindicalista Juan Lanzas -considerado el conseguidor de los ERE- y una vez coincidió con el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (acusado en el juicio) aunque desconocía el motivo de su visita.