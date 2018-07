Estudio conecta desarrollo de alfarería con auge de pesca en era postglacial

Madrid, 16 jul (EFE).- El desarrollo de la alfarería estuvo estrechamente ligado con el auge de la pesca experimentado tras la última Edad de Hielo, ya que las vasijas de cerámica se convirtieron en una herramienta cotidiana para almacenar y procesar pescado, según un estudio divulgado hoy.

La investigación de tres años de duración y publicada en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, se basó en el análisis de unas 800 vasijas principalmente de Japón, país reconocido como uno de los núcleos de innovación cerámica.

Investigadores de BioArCh, en la Universidad de York, descubrieron que esas vasijas fueron usadas por nuestros ancestros cazadores-recolectores para almacenar y procesar pescado.

Inicialmente era salmón lo que se almacenaba y procesaba, pero con el tiempo, a medida que la pesca se iba intensificando, el abanico se amplió a mariscos, peces marinos y mamíferos.

Esta asociación entre cerámica y pescado se mantuvo estable hasta el periodo postglacial, cuando la expansión de los bosques brindó nuevas oportunidades para la caza y recolección de plantas, y en paralelo la alfarería empezó a crecer en cuanto a volumen de producción y variación de formas y tamaños de las vasijas.

Los investigadores en Japón, Suecia y Holanda que participaron en el estudio realizaron un análisis químico de compuestos de alimentos orgánicos que quedaron atrapados en las vasijas, algunas de ellas del final del Pleistoceno tardío.

"Gracias a la preservación excepcional de restos de grasa animal, ahora sabemos que la alfarería pasó de ser un objeto raro y especial a convertirse en una herramienta cotidiana para preparar pescado", sostuvo Alex Lucquin, del Departamento de Arqueología de la Universidad de York y autor principal del estudio.

Según Oliver Craig, director del centro de investigación BioArCh en York, afirmó, por su parte, que los resultados del estudio "demuestran que la cerámica tenía una fuerte asociación con el procesamiento de pescado, independientemente del entorno ecológico".

Esos resultados revelan, además, que "una gran variedad de peces" se almacenó y procesó en vasijas "después del final de la última Edad de Hielo", un momento en el que los cazadores-recolectores "comenzaron a establecerse en un lugar durante periodos más largos y a desarrollar estrategias de pesca más intensivas".

Es entonces cuando se produce "un cambio significativo" en el papel de la alfarería de los cazadores-recolectores: se registra un aumento masivo en el volumen de producción, mayor variación en las formas y tamaños de las vasijas, y el inicio de la explotación de los moluscos.