Estados Unidos implanta su nueva política de venta de armamento convencional

Washington, 16 jul (EFECOM).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el viernes la aplicación de la nueva política de venta de armamento convencional a otros países, con la que busca facilitar las transacciones para aumentar su volumen de negocio, informó hoy el Departamento de Estado.

La medida, que afectará a la política de Venta de Armas Convencionales (CAT, por sus siglas en inglés), según el comunicado de la cartera de Exteriores, tendrá tres objetivos: Dar prioridad a la competencia estratégica, crear un clima propicio para cerrar las operaciones de venta y reorganizar el modelo para aumentar su éxito.

La nueva legislación, en definitiva, busca simplificar la burocracia relativa a la comercialización de material armamentístico, de forma que las empresas ya no tendrán que recurrir al Gobierno para iniciar los contactos de cara a una transacción con potenciales clientes extranjeros.

Esto no implica, no obstante, que cualquier venta de armamento contemplada en esta nueva política no deba someterse en última instancia al Congreso, tal y como sucede en estos momentos.

A partir de ahora, la Administración estadounidense trabajará con "socios y aliados" para identificar las necesidades de material bélico que refuercen la política exterior del país y buscará "mejorar" su competitividad para hacer frente a la oferta armamentística de países adversarios.